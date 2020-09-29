محافظ الغربية يأمر بتشكيل لجنة لمعاينة هبوط أرضي بكفر حانوت

وجه محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، اليوم الثلاثاء، نائبه الدكتور أحمد عطا، بالتنسيق الكامل مع رئيس مركز ومدينة زفتى، لسرعة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة هبوط أرضي قرب أحد الكباري عند مدخل قرية "كفر حانوت"، بدائرة المركز.

وسارع رئيس مدينة زفتى بالانتقال إلى موقع الهبوط الأرضي، بعد ورود بلاغات من الأهالي بأنهم فوجئوا بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بالمدخل الرئيسي للقرية، الذي يستخدمه آلاف المواطنين أثناء خروجهم ودخولهم القرية يومياً، ووجه رئيس المدينة، خلال جولته، بوضع الإحداثيات الهندسية، وتنفيذ رفع مساحي بمنطقة الهبوط الأرضي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين.

وقال "محمد حسن"، أحد أهالي قرية "حانوت"، إن أبناء القرية يعانون بسبب صعوبة عبور كوبري المشاه، نظراً لأنه متهالك منذ فترة طويلة، مؤكداً أنه تم تقديم العديد من الشكاوى، دون أي تحركات جدية لحل المشكلة، وأوضح أن الهبوط الأرضي، الذي حدث قرب الكوبري، أدى إلى حدوث حفرة عميقة، قد تتسبب في وقوع كارثة.

كما ناشد أهالي القرية، محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، والسكرتير العام للمحافظة، اللواء شاكر يونس، سرعة التدخل لحماية المواطنين قبل وقوع الكارثة، حفاظاً على أرواح المواطنين.