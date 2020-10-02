تفاصيل إخلاء سبيل الأب المتهم باغتصاب ابنتيه في الشرقية

كشفت مصادر قضائية، أن قرار إخلاء سبيل الأب المتهم بهتك عرض ابنتيه واغتصابهما في الشرقية بمثابة قرار مؤقت لحين ثبوت الأدلة في تلك الواقعة، خاصة وأن تقرير الطب الشرعي بتوقيع الكشف على الفتاتين سيكون الفيصل في إسناد الاتهام إلى الأب.

وأضافت المصادر، أن الأب أنكر ما ورد على لسان ابنتيه مدعيًا أنها اتهامات كيدية منذ انفصاله عن والدتهما ووجود خلافات عائلية معهما.

كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الأب المتهم بالتعدى جنسيا على ابنتيه، من ديوان المركزعلى ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعى، حيث أفادت تحريات المباحث وجود خلافات بين الفتاتين والأب فاتهموه بالتعدى عليهما جنسيا.

اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "ش م ش" 22 سنة وشقيقتها " ن" 18 سنة مقيمين دائرة مركز شرطة الحسينية، بقيام والدهما "م ش" 47 سنة يعمل بواب بالقاهرة، بالتعدى عليهما جنسيا كرها عنهما واغتصابهما، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8429 جنح مركز شرطة الحسينية لسنة 2020.

وقالت "ش" الابنة الكبرى في التحقيقات، إن والدتهما منفصلة عن والدها وهي في سن صغيرة ولديها 3 شقيقات بنات، قام والدها بالتعدى عليهم جنسيا كرها عنهم، وقامت أكثر من مرة بالهروب من المنزل، وتعرضت لتهديد شديد في حال تحريرها محضر ضده.

فيما توجهت قوة أمنية من مركز شرطة الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية للقبض على الأب من محل عمله بالقاهرة، وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر الواقعة.