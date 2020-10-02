السياحة: بدء موسم العمرة رسميا للسعوديين والمقيمين بالمملكة الأحد

يبدأ موسم العمرة لها العام رسميا بعد غد الأحد، حيث يؤدي السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية مناسك العمرة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة تحسبًا لفيروس كورونا المسجد.

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن السعودية ستبدأ الأحد المرحلة الأولى من موسم العمرة لهذا العام والتى يسمح فيها للسعوديين والمقيمين بالمملكة فقط أداء العمرة بطاقة إجمالية 6 آلاف معتمر في اليوم.

المصريون سيؤدون العمرة بداية العام المقبل

وأضاف عزت لـ"الوطن" أن معتمري العالم سيبدأون أداء العمرة خلال المرحلة الثالثة والتي حددت المملكة العربية السعودية بدايتها يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تصدر وزارة الحج السعودية الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لغير السعوديين قبل منتصف الشهرالجاري.

وأشار إلى أنه فور استصدار الضوابط السعودية للعمرة، ستقوم وزارة السياحة المصرية بوضع الضوابط الخاصة بسفر المصريين لأدائها، لافتا إلى أن الضوابط السعودية والمصرية ستكون متوافقة وستراعى ظروف فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل صارم، موضحا أنه يتوقع أن يجري المعتمر المصري تحليلين pcr لفيروس كورونا، أحدهم قبل سفره لأداء العمرة، والآخر قبل عودته لمصر، وتابع: "كافة المؤشرات تؤكد أن المصريين سيؤدون العمرة بداية العام المقبل".

وكانت السعودية قد وضعت العديد من الاشتراطات للمواطنين والمقيمين الذين سيؤدون العمرة بداية من بعد غد، أهمها:

1- تنظيم رحلات العمرة سيتم عبر تطبيق "اعتمرنا".

2- العمرة والزيارة تكون لمن أعمارهم بين 18 و65 سنة.

3- لا يشترط إجراء فحص كورونا.

4- مدة التصريح للعمرة "3 ساعات".

5- يمكن دخول مكة والسكن بالفنادق حول المسجد الحرام بدون تصريح.

6- يمكن لحاملي هوية زائر التسجيل لأداء العمرة.

7- ممنوع الصلاة في الساحات.

8- لبس الكمامة إلزامي عند أداء العمرة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وقسمت السعودية موسم العمرة الحالي لـ3 مراحل، كالآتي:

المرحلة الأولى:

‏يتم السماح فيها بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم 4 أكتوبرالحالي، وذلك بنسبة (6 آلاف معتمر/اليوم).

‏المرحلة الثانية:‏

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ، وذلك بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم).

‏المرحلة الثالثة:

السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442 هـ، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، وذلك بنسبة 100%.