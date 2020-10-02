رئيس "البرامج التعليمية" بالتليفزيون: طريقة جديدة لجذب الطالب للمحتوى

خطوة جديدة أقرتها وزارة التربية والتعليم ضمن مخطط العام الدراسي الجديد في ظل الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي اللجوء لمشاهدة البرامج التعليمية في القنوات التليفزيونية من أجل استكمال المنظومة التعليمية للطالب، بحسب تصريحات رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

آلية الاعتماد على البرامج التعليمية في العام الدراسي الجديد، وفقا لتصريحات رضا حجازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، تتمثل في أن مدرس المدرسة لن يشرح الدروس، ولكن سيعطي تطبيقات عما تعلمه الطالب من دروس في القنوات التعليمية.

قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، "الوطن" حاورت علي سيد الأهل، رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون للوقوف على استعدادات الإدارة لبث البرامج التعليمية في ثوبها الجديد بما يناسب طبيعة التطور التكنولوجي المعاصر ومحتوى المناهج المقررة للطلاب.

وقال الأهل، إنه منذ بداية أزمة كورونا لم تتوقف القنوات التعليمية يوما، وإن كان قل الاهتمام بها بسبب الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن أزمة كورونا فائدة لقطاع البرامج التعليمية لعودة النظر إليها والاهتمام بتطويرها، بدعم من الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف أن ثوب جديد تستعد الإدارة المركزية للبرامج التعليمية الظهور به للطلاب خلال العام الدراسي الجديد، يرتكز في المقام الأول على بث المحتوى التعليمي بطريقة تساعد الطلاب على التفكير، خاصة وأن هذا الأسلوب هو التوجه الجديد للوزارة لتنمية فكر الطلاب وعدم الاعتماد على الحفظ فقط.

الأهل: حريصون على تقديم المحتوى بطريقة الجرافيك والرسوم المتحركة

ولفت رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بقطاع التليفزيون، إلى أن خطوات عدة قطعتها الإدارة المركزية للبرامج التعليمية لتطوير شكل البرامج التعليمية لجذب الطلاب إليها، أولها الاستعانة بمجموعة منتقاه من أكفأ المدرسين وخبراء التعليم في التخصصات كافة، مع التركيز على اختيار الأشخاص الذين يجيدون التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة للتعامل الجيد مع الأدوات الإلكترونية المساعدة على موقع وزارة التربية والتعليم لتعليم الطالب كيفية الاستفادة منها.

ونوه بأن الاهتمام بالصورة ليست الخطوة الوحيدة التي اهتمت الإدارة المركزية لقطاع البرامج التعليمية بتحقيقها، بل تم الاهتمام بتقديم التجارب العملية في المواد العلمية كالفيزياء والكيمياء بشكل عملي على الشاشة أمام الطالب حتى يستطيع الطالب الاستيعاب بشكل أفضل، لتحقيق التفاعل بين الطالب والمدرس.

الأهل: نقترب من إطلاق قناة تعليمية على يوتيوب من خلال "الوطنية للإعلام"

واستكمل رئيس قطاع البرامج التعليمية بالتلفزيون المصري حديثه عن خطة تطوير المحتوى المقدم، قائلا "نحن بصدد إطلاق قناة تعليمية على يوتيوب من خلال الهيئة الوطنية للإعلام"، وذلك لتصبح القناة مرجع للطلبة يعودوا إليه في أي وقت للفهم والمراجعة، على أن يتم البث يوميا بكافة القنوات الإقليمية بساعات موزعة على مدار اليوم.

بناء على رغبة الأزهر الشريف سيتم تقديم برامج تعليمية لسنوات النقل وليس للشهادة فقط، وبحسب تأكيد رئيس قطاع البرامج التعليمية، تم البدء في تسجيل البرامج من شهر أغسطس الماضي، وجرى البدء في بثها منذ يوم 12 سبتمبر الماضي لمتهيد المحتوى التعليمي للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.