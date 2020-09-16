تفاصيل البرامج التعليمية الجديدة بالجامعات

أدخلت الحكومة المصرية عددا من البرامج التعليمية المميزة في كل الجامعات الحكومية والأهلية، في الفترة الأخيرة، لمواكبة احتياجات العصر الحالي، وتأهيل الخرجين لسوق العمل، لكونها تسهم في تحسين جودة ومنتج الخريج المصري كي يصبح منافسا ومؤهلا لسوق العمل محليا ودوليا، فضلاً عن دورها في تقدم تصنيفات الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

وترصد "الوطن" في النقاط الآتية أبرز البرامج التي أدخلتها الحكومة المصرية مؤخرا في كل المؤسسات التعليمية:

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات الإدارة الاستثمار والتمويل التسويق والأعمال الدولية.

- برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية والذي يركز على دراسة المفاهيم الخاصة بالعلوم الأساسية بمجالات الهندسة الزراعية.

- برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية.

- برامج اللوجستيات والعلوم المتقدمة.

- برنامج النانو تكنولوجيا والبايو تكنولوجي وكيمياء البترول.

- برامج العلوم الطبية والعلوم الصحية.

- برنامج الصيدلة الإكلينية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

- البرنامج المتكامل بنظام النقاط الدولي "قصر العيني" بكلية الطب.

- برنامج بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية تخصص الأدوية والمستحضرات الطبية البيطرية.

- برنامج التكنولوجيا الحيوية باللغة الإنجليزية.

- برنامج الزراعة الدولية.

- برنامج التصنيع الغذائي بالنظام الأوروبي.

- برنامج الغابات باللغة الإنجليزية.

- برنامج "تكنولوجيا الشبكات"، و"هندسة البرمجيات"، و"المعلوماتية الحيوية" بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- برنامج إعداد معلمة رياض الأطفال باللغة الإنجليزية بكلية التربية للطفولة المبكرة.

مدبولي: إنشاء 100 كلية ومعهد و10 جامعات حكومية وأهلية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه في مجال التعليم العالي، جرى إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لتطوير التعليم الفني، والسماح بالطلاب الدارسين في المدارس الفنية بالدخول واستكمال الدراسة بها.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّه جار إنشاء 10 جامعات حكومية وأهلية دولية، و100 كلية ومعهد حكومي، والتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالبا ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.