برامج جديدة ومنح للطلاب المتفوقين بكلية الهندسة بشبرا

أعلن الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها عن قبول دفعة من الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب التنسيق للعام الجامعي 2020/2021 أو المحولين من أحد كليات الهندسة الحكومية للالتحاق بالبرامج الجديدة بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الشهابي، إن البرامج الجديدة هي برنامج الهندسة الصناعية، وبرنامج هندسة وإدارة مواقع التشييد وبرنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة، وبرنامج الهندسة الكهربائية والتحكم، وبرنامج هندسة الاتصالات الحاسبات، مشيرا إلى أن البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة، وتأتي في إطار استشعار كلية الهندسة بشبرا باحتياج المشاريع القومية الكبرى إلى تخصصات جديدة تواكب العمل بالتكنولوجيات الجديدة المستخدمة فى تنفيذ هذه المشروعات التى تتبناها الدولة لخدمة الأجيال القادمة والنهوض بالاقتصاد القومي.

وأضاف عميد هندسة شبرا، أن الكلية قطعت شوطا كبيرا في مجال إنشاء البرامج الجديدة والمميزة وذلك نظرا لاحتياج سوق العمل لخريجي البرامج المختلفة في قطاعات متنوعة، كما أن المقررات الدراسية بالبرامج محدثة وموضوعة طبقا لمتطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أنه عند التحاق أى من الطلاب الخمسة الأوائل في نتيجة إعدادي الهندسة بالكلية بالبرامج يعفى من كافة الرسوم والمصروفات ويستمر هذا الإعفاء طول فترة الدراسة بشرط حفاظ الطالب على تفوقه، كما يتم منح الطلاب المتفوقين دراسيا داخل البرامج تخفيضات في المصروفات الدراسية تصل إلى 20%.

من جانبه، أشار الدكتور ماهر آدم، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير البرامج الجديدة، أن الطالب في برامج الساعات المعتمدة يختار مقررات كل فصل دراسي طبقا لقدراته ومعدله الدراسي، كما أن أعداد الطلاب في فصول البرامج لا يتجاوز 25 طالبا على الأكثر في المواد التخصصية مما يسهل التفاهم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح أنه تم الاستعداد لتطبيق نظام التعليم الهجين حيث يوجد قاعات ومعامل مجهزة خاصة بالبرامج ويمكن للطالب أن يتخرج بعد تسعة فصول دراسية (أربع سنوات ونصف)، كما أنه لا يتجاوز عدد الطلاب بكل فصل دراسي عن 25 طالبا أو 30 على الأكثر في المواد التخصصية بما يسهل التفاهم بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتابع مدير البرامج، أنه يمكن للطالب الالتحاق بالبرامج من الآن دون أي تنسيق داخلي، كما أن رسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل ساعة معتمدة حاليا تتراوح ما بين 550 و600 جنيه ثابتة طوال مدة الدراسة بالبرامج ومتوسط ساعات الفصل الدراسي الواحد 18 ساعة معتمدة.