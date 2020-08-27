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مجلس جامعة بنها يكرم عميد هندسة شبرا لعطائه طوال فترة عمادته

كتب:

حسن صالح
01:27 م | الخميس 27 أغسطس 2020
جانب من التكريم

جانب من التكريم

كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، الدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بشبرا، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد وعطاء طوال فترة عمادته للكلية خلال السنوات الماضية. 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة "السعيد" وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقدم السعيد وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتور رجب مجاهد على ما قدمه للجامعة ولكلية الهندسة بشبرا خلال مسيرته العلمية، مؤكدين أنه قاد مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال توليه عمادة الكلية.

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