"زراعة الغربية" تتفقد مزارع الموز وحصر نسبة الإصابات المرضية

تفقدت لجنة الفحص بوزارة الزراعة المزارع الكبرى بمركز قطور، للاطمئنان على محصول الموز وحصر نسبة الإصابات المرضية، وذلك تطبيقا لتوجيهات المهندس علي بيومي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وتنفيذا لخطه الندوات الشهرية المعدة بمعرفة الإدارة المركزية للبساتين والخضر بوزارة الزراعة.

تشكلت اللجنة من الدكتور محمد خطاب رئيس بحوث بمعهد بحوث الوقاية، الدكتور محمد الصاوى الباحث بمعهد بحوث امراض النبات ،المهندس سامح النمر متابع الادارة المركزية للبساتين، المهندس أشرف أبوالحسن، مدير إدارة البساتين بالغربية، والمهندس بسيونى الشافعي رئيس قسم البساتين بالادارة الزراعية بقطور، المهندس احمد المزين متابع الإدارة الزراعية بقطور، المهندس ناجى محيي الدين رئيس الوحدة الزراعية بناحية حوين، وعدد من المرشدين والمزارعين.

حيث تم عمل ندوة إرشادية حقلية عن أهم الأمراض والآفات الحشرية التي تصيب الموز وأهمها الأمراض الفيروسية والمن وطرق الوقاية والتخلص من الامراض بالعمليات الزراعية الجيدة والتخلص من الحشائش والمكافحة الكيماوية للمن والحشرات الثاقبة الماصة التي تعد أكبر ناقل للامراض الفيروسية.

كما تم التوصية بضرورة التخلص من مخلفات المزرعة من الاوراق الجافة والسيقان الكاذبة خارج المزرعة بعمل الكمبوست وكذلك الفحص الدورى لاكتشاف أي إصابة مع تطهير الجورة بالجير والتشميس الجيد قبل الزراعة.

وأوصت اللجنة بضرورة تغير نظام الرى إلى الطرق الحديثة لمنع وتقليل الفاقد من الأسمدة وترشيد استهلاك المياه وتوفير العمالة عن طريق استخدام السمادة كما انها تقلل من نسبة الرطوبة وبالتالى تقليل الإصابات الفطرية.

وعلى هامش اللقاء تم المرور على إحدى المزارع بحوض الجزيرة بمساحة ٧ افدنه موز صنف وليامز وقد تلاحظ الاهتمام الجيد بالمزرعة وان نسبة الاصابات المرضية ضئيلة.