رئيس التحرير

محمود مسلم

زراعة البحيرة تنفي تحويل مزارعين للنيابة العسكرية بسبب محصول الموز

كتب:

الوطن
01:15 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
شجرة الموز

شجرة الموز

نفى مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ما نشرته إحدى القنوات الداعمة للجماعات الإرهابية بتركيا عن إحالة مزارعين للنيابة العسكرية بسبب زراعة الموز.

وأشار مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، إلى أنه لم يتم تحضر محضرا واحدا بهذا الشأن، وكل ما يتم تداوله بخصوصه غير صحيح.

وكانت إحدى القنوات التابعة للجماعة الإرهابية، والتي تبث من تركيا قد زعمت تحويل مزارعين إلى النيابة العسكرية بسبب زراعة الموز في محافظة البحيرة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. "مدبولي": تحويل أي مخالفة بناء بعد إزالتها إلى النيابة العسكرية

إحالة 700 متهما في مخالفات بناء إلى النيابة العسكرية بالفيوم

عاجل.. الحكومة تحيل 16 ألف مخالفة بناء إلى النيابة العسكرية

الحكومة تطارد مخالفي البناء: إحالة 5 آلاف لـ"النيابة العسكرية"