زراعة البحيرة تنفي تحويل مزارعين للنيابة العسكرية بسبب محصول الموز

نفى مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ما نشرته إحدى القنوات الداعمة للجماعات الإرهابية بتركيا عن إحالة مزارعين للنيابة العسكرية بسبب زراعة الموز.

وأشار مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، إلى أنه لم يتم تحضر محضرا واحدا بهذا الشأن، وكل ما يتم تداوله بخصوصه غير صحيح.

وكانت إحدى القنوات التابعة للجماعة الإرهابية، والتي تبث من تركيا قد زعمت تحويل مزارعين إلى النيابة العسكرية بسبب زراعة الموز في محافظة البحيرة.