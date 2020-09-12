زراعة البحيرة تنفي تحويل مزارعين للنيابة العسكرية بسبب محصول الموز
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الوطن
01:15 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
شجرة الموز
نفى مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة ما نشرته إحدى القنوات الداعمة للجماعات الإرهابية بتركيا عن إحالة مزارعين للنيابة العسكرية بسبب زراعة الموز.
وأشار مدير مديرية الزراعة بالبحيرة، إلى أنه لم يتم تحضر محضرا واحدا بهذا الشأن، وكل ما يتم تداوله بخصوصه غير صحيح.
وكانت إحدى القنوات التابعة للجماعة الإرهابية، والتي تبث من تركيا قد زعمت تحويل مزارعين إلى النيابة العسكرية بسبب زراعة الموز في محافظة البحيرة.