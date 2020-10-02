تحركات واسعة لمرشحي "مستقبل وطن" للمنافسة بانتخابات النواب بكفر الشيخ

يعكف حزب مستقبل وطن على تنظيم اجتماعات مختلفة، لدعم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء المرشحين على القائمة الوطنية أو الفردي في الدوائر الـ4 بمحافظة كفر الشيخ، حيث دفع الحزب بمرشحين على النظام الفردي بكافة الدوائر.

بينما نظم يونس عبد الرازق، مرشح الحزب عن الدائرة الثالثة التي تضم مراكز "الحامول، بيلا، والبرلس"، مؤتمرا جماهيريا بقرية تيرة محطة 5 التابعة لمركز الحامول، داعيا الأهالي لدعمه خلال الانتخابات، حيث دفع "مستقبل وطن" في هذه الدائرة بـ3 مرشحين ينافسون على مقعدي الدائرة، وهم: "يونس عبد الرازق، من بلطيم، وعصام عبد الغفار، البرلماني السابق، من الحامول، واللواء فؤاد عبد الدايم، من مركز بيلا"، ويكثف المرشحون الـ3 من لقاءاتهم ومؤتمراتهم الانتخابية للفوز، وتشهد الدائرة صراعا بسبب تخصيص مقعدين فقط للدائرة.

وفي ذات السياق نظم عصام عبد الغفار، البرلماني السابق، مؤتمرات وجولات انتخابية بقرى المراكز الـ3 طالبا الأهالي لدعمه، وشهدت مؤتمراته الانتخابية حضورا مكثفا وجرى بث لقطات مصورة منها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ويحظى عبدالغفار بشعبية كبيرة بين أهالي الحامول.

وأجرى اللواء فؤاد عبدالدايم، ابن مركز بيلا، جولات مكثفة خلال الأيام الماضية لا سيما أنه يحظى بحب كبير لدى ابناء المركز، كما استضافته كبار العائلات ببعض القرى مؤكدين على دعمه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف البرلمانيون الـ4 الحاليين، جولاتهم لكسب ثقة وتأييد الأهالي مرة آخرى، حيث يكثف الدكتور عبد العزيز حمودة، اللواء أيمن عبدالله، اللواء إبراهيم القصاص، ومحمد إسماعيل جادالله، مؤتمراتهم الانتخابية وجولاتهم في القرى، حيث كثف عبدالدايم جولاته بإبشان وأبو بدوي وغيرها من القرى، ونظم مؤتمرًا حاشدًا في قرية السبارته.

ومن جانبهم يكثف المستقلون من جولاتهم الانتخابية بحثا عن فرص بين مرشحي الحزب والبرلمانيين السابقين والحاليين، حيث يكثف الصحفي محمد ذكي، نائب رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، من جولاته في قرى الزعفران والحامول.