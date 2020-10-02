نصائح خبراء التغذية لطلاب المدن الجامعية: كلوا كبدة وموز

المدن الجامعية على مشارف استقبال الطلاب لبداية عام دراسي جديد، بعد أن اهتمت الجامعات بشكل مكثف بعمليات تعقيمها والتطهير لكافة الغرف، وتفعيل أقوى إجراءات السلامة والوقاية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد أن كانت أماكن عزل للعائدين من الخارج، لذلك ينصح خبراء تغذية بضرورة الاهتمام بالخضراوات والفاكهة التي تسهم في تقوية جهاز المناعة.

زيادة الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سى

يقول الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمعهد القومي للبحوث، إن فترة الشباب هي مرحلة عمرية تحظي باهتمام عالمي في التغذية، موضحًا أنه يجب زيادة احتياط القائمين على إعداد الوجبات الغذائية في المدن الجامعية بزيادة أنواع الخضار والفاكهة التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال الذي يعتبر مصدرا قويا لفيتامين سي، حيث يحتوي كل 100 جرام على 60 مللي جرام من فيتامين سي.

وأضاف "حسونة" لـ"الوطن"، أن من الفواكه المهمة التي يجب زيادة نسبتها في وجبات الطلاب هي الجوافة التي تعتبر أعلى المصادر الغنية بفيتامين سي، والموز لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يقلل من ارتفاع ضغط الدم وعلاج المشاكل الناتجة عنه في القلب، فضلاً عن احتواء الليمون على 50 مللي جرام من فيتامين سي لكل 100 جرام.

وأكد خبير التغذية أن التركيز على الأسماك التي تحتوي على الأوميجا ثري كالسلامون والماكريل والتونة، تساعد المخ على القيام بوظائفه المختلفة، وتنظم نسبة الدهون في الجسم، بالإضافة إلى الألبان.

وتابع أن المياه هي الوسط الذي تتم فيه التفاعلات الكيميائية في الجسم وتعطي الترطيب والشعور بالراحة وتوقظ حواس الجسم وتجعل الإنسان منتعشاً، لافتاً إلى أن الوجبة الغذائية كالفول والبيض تحتوي على نسبة من البروتين الحيواني وزيت الزيتون تمنح الجسم نسبة كبيرة من المكمل الغذائي الأوميجا ثري، ويعتبر البيض مرجعا مهما لجميع الأغذية الأخرى لكونه يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية.

شعير: الاهتمام بتقديم الوجبات مغلفة

من جابنها قالت الدكتورة مروة شعيب، خبيرة التغذية، إن فيروس كورونا يفرض بعض الآليات الجديدة في عملية إعداد وتقديم الطعام في المدن الجامعية، موضحة أن تجهيز المطاعم بشكل جيد وتطهيرها بصفة مستمرة أمر حيوي، مشددة على ضرورة تقديم الوجبات الغذائية للطلاب مغلفة.

وأضافت "شعيب" أنه يجب تقديم كبدة للطلاب ولو مرة واحدة في الأسبوع، لكونها غنية بالبروتينات التي تقوي جهاز المناعة، مشيرة إلى ضرورة إعداد الخضار مع وجبات اللحوم أو الفراخ دون تقطيعه.