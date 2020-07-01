غدا.. المدن الجامعية بالأزهر تستقبل الطلاب والطالبات للتسكين

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، جاهزية المدن الجامعية بمدينة نصر، لاستقبال الطلاب والطالبات، للتسكين بداية من غدا الخميس.

وقالت جامعة الأزهر في بيان لها: في إطار حرصه التام على متابعة سير العمل بقطاع المدن الجامعية، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، بداية من غدا، وفق جداول اختبارات الفصل الدراسي الثاني، التي ستبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 4 يوليو الجاري، تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المدن الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر، للتأكد من سلامة كل الإجراءات الاحترازية التي تمت بها.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن الإجراءات شملت عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكل المباني، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات، بحيث لا يتخطى عدد الطلاب والطالبات، اثنان في كل غرفة، حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأشار البيان، إلى اطمئنان المحرصاوي على تواجد الإشراف الطبي على مدار 24 ساعة، من خلال النوبتجيات المتتالية، بجانب تواجد سيارة إسعاف على مدار الساعة، تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن عملية التسكين تسبق عملية بدء الامتحانات بـ48 ساعة، حيث تبدأ من صباح غد الخميس، للطلاب والطالبات الذين لديهم امتحانات من يوم السبت المقبل، حرصا على مصلحة أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من محمود رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، وأسامة توفيق عبدالمجيد، مدير عام المدن الجامعية للطلاب، وهدى فوزي مدير عام المدن الجامعية للطالبات.