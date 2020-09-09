افتتاح المدن الجامعية بطنطا بعد انتهاء أعمال التطوير

افتتح الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عددًا من المدن الجامعية، اليوم، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد، بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه .

حضر الافتتاح الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومندي عبد الحكيم القائم بتيسير أعمال المدن الجامعية.

وتفقد رئيس الجامعة ونوابه، عمليات تطوير وتجديد 3 مبانٍ بطاقة استيعابية 600 سريرًا، شملت مدينة الياسمين بمنطقة الإستاد على مساحة 150 مترًا بطاقة استيعابية 150 طالبًا وطالبة، ومدينة المنتزه على مساحة 250 مترًا بطاقة استيعابية 250 طالبًا وطالبة، ومدينة الهدى على مساحة 400 مترًا بطاقة استيعابية 300 طالبًا وطالبة.

وقال رئيس الجامعة، إن جميع أعمال التطوير والتجديد بجميع مباني المدن الجامعية تأتي في إطار استراتيجية التطوير المستمر التي تنتهجها الجامعة لتطوير المدن ورفع كفاءتها حرصًا على راحة الطلاب والطالبات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مثمنًا جهود كل من ساهم في تطوير وتجديد المدن الجامعية.