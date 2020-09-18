"أوقاف جنوب سيناء": لم نرصد مخالفات خلال صلاة الجمعة

أكد إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، التزام جميع مساجد المحافظة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال أداء صلاة الجمعة، لافتا إلى أنه لم يجر رصد أي تجاوزات من قبل المواطنين، أو المسؤولين بالمساجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له، اليوم الجمعة، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية على تواصل مستمر بإدارات الأوقاف بمختلف المدن، للتأكيد على مسؤول كل مسجد بالمتابعة المستمرة، والالتزام بكافة القرارات الوزارية.

وأوضح أنه جرى رش وتطهير المساجد عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، وتعقيم جميع المناطق التي يمكن أن يلامسها المصلون خلال تواجدهم بالمسجد، كإجراء احترازي، لتكون المساجد مؤهلة لاستقبال المصليين على مدار اليوم دون تخوف.

وأشار إلى أن مديرية الأوقاف وضعت خطة في ظل أزمة كورونا المستجد، تضمنت وجود الأئمة والعمال داخل المساجد منذ صلاة الفجر للإبلاغ عن أي مخالفة، ومنع أي تجمعات من الممكن أن تحدث، للحد من انتشار الفيروس.