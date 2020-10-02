"مايوه عبدالرسول وبراءة رمضان".. أحداث شغلت الوسط الفني في أسبوع

يحظى الفنانون بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وشهد الوسط الفني خلال الأسبوع الماضي عددا من الأخبار المهمة والشائعات، وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرزها:

براءة "رمضان"

احتفل الفنان محمد رمضان، بحكم براءته في قضية سب وقذف الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعًا"، ردا على رسائل التهنئة التي وردت إليه من متابعيه.

وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار المفصول، وألغت الحكم بحبسه، وقضت ببراءته.

تسمم "الدرديري"

انتشرت شائعات بشأن محاولة الإعلامية حياة الدرديري، زوجة الإعلامي توفيق عكاشة، الانتحار بصبغة شعر.

حيث نفت الدرديري لـ"الوطن"، محاولتها الانتحار، مؤكدة أن ما حدث ليس إلا حالة تسمم نتيجة تناولها وجبة سمك فاسدة أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، تم إجراء غسيل معدة وتتواجد حاليا في منزلها.

ظهور الفنانة المعتزلة جيهان نصر

بعد غياب 20 عامًا، ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر خلال حفل الموسيقار عمر خيرت، وهي تجلس في الصفوف الأولى بصحبة بناتها الثلاث.

وليست المرة الأولى التي تظهر فيها جيهان بعد فترة اعتزالها، فقد ظهرت العام الماضي خلال حضورها عرض "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني بصحبة أبنائها الأربعة.

شائعة وفاة مصطفى قمر

تداول رواد التواصل الاجتماعي شائعات بشأن وفاة مصطفى قمر، وهي التي رد عليها الفنان بقوله: "أنا الحمد لله زي الفل، وشكرا جدا لكل اللي قلق واطمن عليّ بعد الشائعة.

وتعمد "قمر" نفى تلك الشائعة بنشر تهنئة لابنه تيام بمناسبة عيد ميلاده.

انسحاب إيهاب توفيق وإبراهيم عبد القادر من الانتخابات

انسحب المطربان إيهاب توفيق وإبراهيم عبدالقادر من الترشح للانتخابات البرلمانية، لأسباب تنوعت بين عدم تكافؤ الفرص وضيق الوقت، بحسب قولهما.

وكان المطرب إيهاب توفيق رشح نفسه لأول مرة عن دائرة حي الجمالية في سرية تامة، حيث فوجئ الجميع بترشحه دون الإعلان عن ذلك، من خلال صور منتشرة على السوشيال ميديا أثناء تقديم أوراقه للترشح.

وأعلن انسحابه فجأة خلال بيان جاء نصه: "إنه بخصوص الصور والأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن ترشحه لمجلس النواب، فإن جزءًا من الخبر صحيح، ولكن نظراً لاتخاذ القرار فى وقت متأخر فلم تُستكمل كل الأوراق اللازمة، حيث كان أمس هو آخر يوم لتقديم الأوراق المطلوبة للترشح، ونظراً لضيق الوقت وعدم استكمال المستندات اللازمة لم يتم الترشح".

وأضاف "أما بخصوص الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، فنحن نعتبر الشخص الذي قام بتصويرها ما هو إلا شخص حرامي وسارق، لأنه تسبب في نشر خبر لم يكن صحيحًا على أكمل وجه، ودون موافقتي مع العلم أني طلبت منه عدم تصويري أكثر من مرة".

واختتم البيان: "أتوجه بالشكر لكل الناس اللي أرسلت لي رسائل وشجعتني على هذه الخطوة، ولكن للأسف لم تتم وخيرها في غيرها".

أما الفنان ابراهيم عبد القادر فقد أعلن انسحابه خلال بيان قال فيه: "إن الكثيرين يبحثون عن أنفسهم ومناصبهم ومصالحهم الشخصية والحزبية فقط، وأنه ينأى بنفسه عن أي تُلوث، خاصة أن خوضه في هذا المعترك يعتمد على أن النجاح لمن يدفع أكثر"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع ذلك لعدم امتلاكه.

وأضاف: "ولو كنت أمتلكه والله لم ولن أسمح لنفسي أن أهين وأستغل فقر ابن أو بنت بلدي بشراء صوتهما بالمال".

وتابع: "لذلك قررت أن أنسحب من هذه المرحلة السياسية آملًا ومتوسمًا في الله أن يولي الصالحين لخدمة بورسعيد وأهلها الطيبين، وسأظل خادمًا وسفيرًا وفنانًا عاشقًا لأهله ومدافعًا وناقدًا حرًا نزيهًا وقويًا في وجه أي ضرر لأي بورسعيدي".

التنمر على عارفة عبد الرسول

انتقد رواد مواقع التواصل الفنانة عارفة عبدالرسول، بعد نشر صورها عبر "فيس بوك" بالمايوه، مصحوبة بتعليق "لقيت الطبطبة".

وقالت "عبدالرسول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" الذي يعرض عبر شاشة "الحدث اليوم": "لقيت الطبطبة، لأني بحب البحر عشان أنا مولودة في الإسكندرية، وممكن أموت لو مقضتش الإجازة على البحر".

وتابعت أنها دعت لمن هاجموها وتنمروا عليها بأن يهديهم الله، لافتةً إلى أنها كانت ترتدي "مايوه" مكونا من قطعتين وليس بكيني أو بوركيني.