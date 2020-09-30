ظهور الفنانة جيهان نصر وبناتها للمرة الثانية في حفل عمر خيرت بالأوبرا

ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر بصحبه بناتها في حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح النافورة بدار الأوبرا، والذي رفع شعار "كامل العدد".

وحرصت الفنانة المعتزلة علي الجلوس في الصفوف الأولى مستمعة لمعزوفات "خيرت" من أعماله الموسيقية الفنية القديمة والحديثة، ومنها "مين ميحبش فاطمة"، و"قضية عم أحمد"، و"حنين"، و"الله ما طلعت شمس ولا غربت"، و"زي ما هي حبها".

ويعتبر هذا الظهور هو الثاني لـ"نصر" وبناتها بعد ظهورها العام الماضي من خلال مسرحية "الملك لير" بصحبه بناتها الثلاث وابنها.

ونشرت وقتها هبة مجدي إحدى بطلات العرض صوره تجمعها بـ"جيهان" وأبنائها بعد اختفائها عن الأضواء بما يقرب عن 20 عامًا، وكتبت "أجمل مفاجأة حصلت إمبارح فى عرض الملك لير إنى شفت النجمة چيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وانتى شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".

واشتهرت الفنانة المعتزلة بدورها في مسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك"، و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1998 تزوجت من الملياردير السعودي سعود الشربتلي واعتزلت المجال الفني بنفس العام، ووصل مهرها إلى 18 مليون دولار وقصر في لندن.