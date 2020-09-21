جمال يوسف: جلسات الإشعاع تمنعني من الطعام وأكتفي بـ"الماء واللبن"

قال الفنان جمال يوسف، إنه ما زال في مرحلة الاستشفاء من أثر جلسات العلاج الإشعاعي، والتي أجراها بعد ثبوت إصابته بمرض سرطان البلعوم الأنفي، قبل عدة أشهر.

وأضاف يوسف، لـ"الوطن"، أنه ما زال غير قادر علي تناول الأطعمة بسبب هذه الجلسات، حيث يكتفي بشرب السوائل وأبرزها الماء واللبن، بحسب قوله، مضيفاً أنه أصبح قادراً على الكلام بشكل جيد، وذلك بعد انعكاس هذه الجلسات بالسلب على طريقة حديثه.

وأوضح الفنان أنه ينتظر إجراء أشعة المسح الذري نهاية الشهر الجاري، للتعرف علي تأثير جلسات العلاج الإشعاعي في الورم، داعياً الله أن يكون الورم قد زال كي يعود لحياته الطبيعية من جديد.

وزار الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والفنانة لقاء الخميسي، الفنان جمال يوسف، بمنزله، وذلك بعدما أعلن الأخير إصابته بمرض سرطان البلعوم، وطلب دعوات الجميع ليعبر هذه المحنة.

ورافق الأب دانيال والفنانة لقاء الخميسي، خلال زيارتهما، نعمان حكيم وميشيل ماهر من المركز الكاثوليكي، وتناولوا خلال اللقاء، تطورات الحالة الصحية لـ"يوسف"، حيث عبّر لهم عن سعادته بهذه الزيارة، التي رفعت كثيرًا من روحه المعنوية، وسعادته بمحبة أصدقائه، والجماهير التي لم تكف عن السؤال عنه، والدعاء له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار "يوسف" إلى أن هذه الزيارة لها كبير الأثر في رفع معنوياته واستمراره في تحدي المرض، كما أخبرهم أن محنة المرض جعلته مشهورا أكثر من شهرته الفنية، ما يعتبره منحة من الله.

وفي ختام الزيارة، أهدى الأب بطرس دانيال، الفنان جمال يوسف، لوحة تحمل أسماء الله الحسنى.