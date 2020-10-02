إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لجميع ثلاجات حفظ تقاوي البطاطس لأول مرة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بأهم إنجازات المشروع خلال الفترة من 1يوليو 2020 حتى 30 سبتمبر 2020.

وتضمن التقرير فحص 185 ألف طن تقاوي بطاطس الكسر المحلى "الثلاجات" بمعامل المشروع وتأسيس 12 ألف فدان لإدراجهم ضمن المناطق الخالية لموسم 2020/2021 لتصبح إجمالي مساحة المناطق الخالية 605 آلاف فدان حتى تاريخه وعمل صيانة لمساحة 5 آلاف فدان وذلك عن طريق سحب عينات "تربة – مياه - حشائش" بالإضافة إلى تعديل الرسم الكروكي لخرائط المناطق الخالية إلى خرائط صور فضائية عن طريق الأقمار الصناعية وأيضا إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لجميع الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس "كسر المحلى" على مستوى الجمهورية لزراعات العروة الشتوية "العروة الرئيسية للتصدير" ويعد هذا التطبيق هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية.

كما تم إعداد تطبيق خاصية التتبع بداية من مرحلة الزراعة إلى مرحلة التصدير وهو التطبيق الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وأضافت بلابل أن تقرير إنجازات مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس خلال 3 أشهر تضمن أيضا إنشاء بوابة خدمات للسادة منتجي ومصدري البطاطس وتشمل خدمات "أسس مزرعتك" حيث يتم رسم المزارع المراد تأسيسها بما تحتويه من أجهزة وحوش وإضافتها إلى قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية وخدمة "تابع مزرعتك" حيث يتم عمل بعض تحليلات الاستشعار من البعد باستخدام صور الأقمار الصناعية "تحليل ملوحة التربة – المحتوى المائي للتربة والنبات – معرفة صحة النبات – متابعة مراحل النمو– مؤشر الإنتاجية والمساحة المحصودة يوميا"، وذلك على مدار الموسم الزراعى بداية من مرحلة ما قبل الزراعة وحتى الحصاد.

وأكدت مدير مشروع مكافحة العفن البني أنهتم عمل أطلس لأصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وذلك لاضافتها على الاجهزة اللوحية المقواة (التابلت) لمساعدة مهندسي المناطق الخالية في التعرف عليها وجارٍ العمل على إنشاء تطبيق على الأجهزة المحمولة للسادة المستثمرين حتى تتاح لهم فرصة متابعة مزارعهم بكل سهولة ويسر.