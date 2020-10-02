بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 3 بينهم طفل في حادث مروري بالوادي الجديد

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب 3 آخرون بينهم طفل، في حادث مروري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، و3 مصابين في حادث مروري. تبين تصادم سيارتين بقرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة، أسفر عن وفاة فاطمة عبدالمحسن عيد، 49 عامًا، وإصابة كل من مصطفى رمضان آدم، 11 عامًا، ورمضان آدم محمد، 50 عامًا، يوسف عبد المنعم عبد الصبور، 32 عامًا، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. جرى نقل المصابين والمتوفية لمستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونفس السياق تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة إبلاغ الجهات المعنية من إسعاف ومرور وطوارئ المستشفى لاستقبال الحالات.

وانتقلت 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي حيث تبين أنهم: فاطمة بكري السيد، 38 عاما، مقيمة محافظة الأقصر، ربة منزل، مصابة كدمات وسحجات بالجسم وجرح قطعي بالظهر، ويوسف خالد جمال، 9 سنوات، طالب ومقيم محافظة الأقصر، مصاب سحجات بالجسم، وجمال لطفي محمود، 43 عاما، مقيم محافظة الأقصر، سائق، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأحمد مرعي أحمد، 34 عاما، مقيم محافظة الأقصر، عامل، مصاب جروح وسحجات بالظهر، وحجاج حمزه جاد الرب، 32 عاما، مقيم محافظة الاقصر، عامل، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، وأحمد عبدالفتاح جاد الرب، 28 عاما، مقيم محافظة الأقصر، عامل، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وساره برعي عبدالعزيز، 28 عاما، مقيم محافظة الأقصر، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر.