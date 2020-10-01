"القوى العاملة" تعين 110 شباب منهم 6 من ذوي القدرات في الوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد 110 شباب، من بينهم 6 من ذوى القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 41 من راغبي العمل.

وأشار أحمد حسين طليب مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تمّ إنجازه خلال أغسطس الماضي، إلى أنَّ المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 10 شكاوى مطالب عمالية، تمّ تسوية اثنين منها، وتحويل 5 شكاوى للقضاء، وحفظ شكوى أخرى، إضافة إلى شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

وقال إنَّ المديرية أجرت في مجال تفتيش العمل تفتيشا على 132 منشأة، دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر مخالفات عمالية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أجرت تفتيشا على 76 منشأة وعمل 14 قياسات ميدانية وحالة غلق إداري.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تمّ متابعة 70 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.