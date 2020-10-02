ضبط 40 ألف كمامة طبية داخل مصنع أحذية ببورسعيد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد من ضبط 40 ألف كمامة طبية معدة للبيع داخل مصنع مجهز لإنتاج الأحذية بدون ترخيص.

كان اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارا من مباحث التموين يفيد بتلقى القسم معلومات بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة تفيد بتصنيع أحد المصانع لإنتاج الأحذية ومنتجات الجلود جنوب بورسعيد لكمامات طبية دون تصريح من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة من مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية تموين بورسعيد أشرف عليها ناصر ثابت مدير التموين وضمت مجدي الخضر وكيل مديرية التموين ببورسعيد والرائد مهيب فتيح رئيس قسم شرطة مباحث التموين ومحسن عباس مدير إدارة الرقابة وإبراهيم المياح ومحمد إبراهيم كبير مفتشى الرقابة.

وتمكنت الحملة من ضبط المصنع أثناء تصنيع الكمامات وتعبئتها وبيعها للمواطنين الكمامات ومنها ما كانت جاهزة للتوزيع ومنها ما كان تحت التجهيز بدون تصريح من وزارة الصحة والجهات المختصة كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية الطبية مما يعرض صحة المواطنين للخطر تم التحفظ على الكمية المضبوطه بالكامل سواء كانت مصنعة او تحت التصنيع كما تم ضبط المدير المسئول عن المصنع. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" وضد مستغلي الأزمات والمحتكرين في أوقات تتطلب تكاتف الجميع من أجل عبور أزمة فيروس كورونا بسلام وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وطالبت مديرية ومباحث التموين الموطنين بالادلاء عن اى مصنع او ورشة تصنع الكمامات بدون تصريح من وزارة الصحة وعن اى تاجر يبيع بأسعار أعلى من السوق.