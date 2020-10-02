بمناسبة "ذكرى أكتوبر".. محمد رشاد يستعد لحفل الصعيد اليوم

أعلن المطرب محمد رشاد، استعداده لأول حفلاته الغنائية بقنا، اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك".

ونشر "رشاد" صوره له بالمطار في طريقة للحفل وكتب: "أشوفكم علي خير في قنا بإذن الله في ميدان المحطة.. و الدعوة عامة لكل أهل الصعيد".

وأعلن "رشاد" أمس إحياءه لحفل غنائي غدا، في محافظة قنا بالصعيد احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال عبر حسابه الخاص بـ"فيس بوك": "فرحان إني بكره هكون وسط أهلي وأخواتي أهل قنا الصعايدة الطيبين بنحتفل سوا بانتصارات أكتوبر المجيدة بميدان المحطة الساعة 6 مساءً بإذن الله.. اللهم احفظ مصر قيادةً وشعباً".

كان طرح "رشاد" عبر قناته على يوتيوب أغنيته الجديدة "في غيابه تمام"، كلمات هشام عبدالحليم وألحان حسن سراج وتوزيع أسامة عبدالهادي.

وتقول كلمات الأغنية: "عيني على اللي اتربى في بعدي سواه البعد على الجانبين.. عيني على اللي اتهان وتعب بعدي اللي من غيري شافله يومين بهدله".

وفي أغسطس الماضي حسم الفنان محمد رشاد الجدل حول حقيقة انفصاله من المذيعة مي حلمي، بعد أن حل مؤخرًا كضيف عبر برنامج "آي تي"، وأوضح "رشاد" فى اللقاء، أنه خلع دبلة الزواج من يده، مشددًا على أن الانفصال تم رسميًا، ورفض التحدث عن الأسباب التي وصفها بـ"الشخصية" التي لا يجب التحدث فيها عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "ناس كتير من أصدقائي كلموني بعد ماعرفوا خبر انفصالي.. عشان كده أنا عايز أقول.. كل شيء فى الأول والآخر نصيب وربنا يوفق الجميع".