أحمد جمال يعلن طرح كليب "محتاج سنة" عصر اليوم

أعلن المطرب أحمد جمال، عبر حسابه على موقع "تويتر"، موعد طرح كليبه الجديد "محتاج سنة"، وكتب قائلا "استنوا أغنيتي الجديدة (محتاج سنة) الخميس، على قناتي الرسمية على يوتيوب الرابعة عصراً".

وطرح "جمال"، مؤخرا أغنية "من غير مجاملة"، حيث قام بتشويق جمهوره عبر تويتر قائلا: "من غير مجاملة‬⁩ يوم 1/8/2020 من ألحاني وكلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة وتوزيع صديقي المبدع محمد شفيق، هتسمعوا حاجة مختلفة".

يذكر أن آخر أعمال "جمال"، كانت أغنية "كل سنة وأنت طيب" على يوتيوب، ومن قبلها أغنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي طرحها بالتزامن مع مسلسل الاختيار.