72 سفينة على الأرصفة.. وصول 92 ألف طن بضائع لميناء الإسكندرية 

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، ارتفاعًا ملحوظًا في حركة السفن وشحن وتداول البضائع والحاويات، إذ بلغ عدد السفن على الأرصفة 72 سفينة.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه جرى دخول وخروج 9380 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحول حركة الشحن والتفريغ، أكد الغندور أنه جرى وصول 92 ألفا و737 طنا بضائع استراتيجية من الخارج تشمل مواد بترولية وأخشابا وفحما، فيما جرى تصدير 21 ألف طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الصادرة بلغ 671 حاوية، والواردة 781 حاوية، مؤكدا أن الإدارات المختصة تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج البضائع بيسر وأمان.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أنه يجرى الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.