أصغر روائي يُهدى "وزير الثقافة" روايته الجديدة بمعرض الإسكندرية للكتاب

أهدى "كريم محمد" أصغر روائي في مصر وإفريقيا، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، روايته الثانية "حتى تنطفى النجوم" خلال افتتاحها معرض الإسكندرية للكتاب، اليوم، بحضور المحافظ، اللواء محمد الشريف، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب .

وقالت "عبد الدايم" إن الدولة تهتم بالموهوبين الصغار وتشجعهم على إنتاج المزيد من ألوان الفكر والأدب والفن لخلق كتيبة جديدة من المبدعين الشباب في كافة المجالات ليكونوا نواة حقيقية لجيل وطني قادر على مجابهة التعصب بمختلف صوره، وأشارت إلى أن موهبة الروائى الشاب "كريم محمد" كانت سببًا لاستحداث جائزة الدولة للمبدع الصغير بهدف دعم ومساندة المفردات الجديدة لقوى مصر الناعمة.

جدير بالذكر أن الروائي الصاعد كريم محمد احمد إبراهيم، من مواليد فبراير ٢٠٠٤، بمدينة الإسكندرية، كتب روايته الثانية "حتى تنطفى النجوم" وصدرت العام الجارى 2020 عن دار فصلة للنشر التي اصدرت روايته الأولى بعنوان "عوالم مفقودة " عام ٢٠١٨ وشارك بها في العديد من المحافل الثقافية، أهمها معرض القاهرة الدولي للكتاب، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، و عدد من المعارض المحلية والدولية الأخرى، كما نال العديد من الجوائز والتكريمات من جهات مهتمة بالشأن الثقافي، حيث حصل على المركز الأول في القصة القصيرة على مستوى الجمهورية، عن مسابقة مبدعي المستقبل، ولقبته العديد الصحف المصرية والعربية ب "أصغر روائي في مصر وإفريقيا، وله العديد من المشاركات في الأحداث الثقافية، منها مشاركته في الأرشيف المصور لصناعة الثقافة في مصر، إلى جانب تكريمه من قبل محافظ الإسكندرية، ومن مدير قسم الموهوبين بالمحافظة.