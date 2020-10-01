"شخصية مصر" و"سيلفي مع الشهيد" الأكثر مبيعا في افتتاح معرض الإسكندرية

في الساعات الأولى من افتتاحه، شهد معرض الكتاب بالإسكندرية إقبالا كبيرا من الزوار، حيث تواجد الجمهور أمام باب المعرض قبل ساعات من فتح باب الدخول.

وشدد منظمو المعرض على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا بداية من اشتراط ارتداء الكمامة ثم قياس درجة الحرارة، يليها دخول الزائر عبر بوابة التعقيم الالكترونية.

وخلال جولة "الوطن" في المعرض، كان هناك تسابق من مجموعة من القراء على شراء مجلد "شخصية مصر" للدكتورة جمال حمدان، والصادرة عن هيئة الكتاب، ونفدت الكمية المعروضة من الإصدار خلال ساعة على الأكثر، ويبلغ سعرها 140 جنيها للأجزاء الأربعة.

وقال أحد الزوار،"انتظرت فتح باب المعرض من الساعة 9 الصبح علشان ألحق اشتري نسختي"، وأكمل زائر آخر "النسخة سعرها هايل والحمدلله اني لحقت اشتريه قبل ما يخلص".

وأشارت وجيدة رضا، مدير عام منافذ البيع بالهيئة إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الكتب، وخاصة إصدارات مكتبة الأسرة، وكتاب "المسيح يصلب من جديد"، و"عظماء الكم العشرة" ، و إصدارات سلسلة الجوائز، وكتاب "سيلفي مع الشهيد" للكاتب هيثم السيد، صاحبل مبادرة كتاب"سيلفي مع الشهيد"، وهو أول كتاب مصور للأطفال يروي قصص وتضحيات الشهداء، مؤكدة أن جمهور الإسكندرية مرتبط بالمعرض وينتظره كل عام.

وافتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية معرض الإسكندرية للكتاب، المقام في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة وذلك بحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من قيادات وزارة الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

قالت عبد الدايم، إن معرض الإسكندرية للكتاب يعد الأول عربياً وإفريقياً، والثاني عالمياً بعد معرض موسكو الدولي للكتاب اثناء جائحة كورونا.

وأضافت أن إقامة المعرض يجسد إصرار الدولة المصرية على نشر الوعي والتنوير لكافة أطياف المجتمع، وهو الأمر ذاته الذي يتسق ويتوافق مع استراتيجيتها لترسيخ الهوية الثقافية والوطنية.

وتابعت أن القراءة تلعب دورا كبيرا في اكتساب المعرفة وتمتلك الدور ألأعظم في تشكيل اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة.

ووجهت الدعوة للشباب والنشء بالاسكندرية ومحافظات الدلتا لزيارة المعرض لاقتناء والاطلاع على احدث الاصدارات فى مختلف المجالات المعرفية والتى تبدأ أسعارها من جنيه واحد، مؤكدة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن المعرض يُقام على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 دار نشر بجانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض، والتى يضم جناحها قرابة 1725 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات الثقافية والعلمية، و100 إصدار من مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون، المركز القومى لثقافة الطفل فضلاً عن مكتبة الإسكندرية، ومؤسستي دار المعارف والأهرام.

يُشار إلى أن تنظيم المعرض قائم على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، منها قياس درجات الحرارة، بوابات التعقيم الذاتى، ارتداء الأقنعة الطبية، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، مع تواجد أو توافر فريق عمل من الطب الوقائى لمباشرة إجراءات السلامة.