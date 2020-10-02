برنامج للمجتمعات العمرانية يمنح درجة الليسانس بجامعة سوهاج.. لأول مرة

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تدشين برنامج دراسي جديد بكلية الآداب خاص بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة يطبق لأول مرة بالجامعات المصرية.

وقال عزيز إن البرنامج بنظام الساعات المعتمدة وعددها 116 ساعة، ويقبل جميع الطلاب المقبولين بكلية الآداب للعام الدراسي 2020/2021، مضيفاً أن مجالات البرنامج مطلوبة في سوق العمل وتتماشى مع توجهات الدولة منها أخصائي بهيئة المجتمعات العمرانية، الشركات الخاصة، مركز دعم اتخاذ القرار، العمل في مراكز التخطيط والخدمات، أخصائي تنمية، العمل بالمجالس المحلية، خبير تنمية في هيئة الخبراء التابعة لوزارة العدل وخبير تنمية في المنح الدولية التي يمنحها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية والإعمار الإفريقي.

ومن جانبها قالت الدكتور سحر هاشم المرشد الأكاديمي للبرنامج، أن البرنامج بمصروفات مقسمة على الفصلين الدراسيين ويقبل أي عدد من الطلاب المقبولين بكلية الآداب انتظام وانتساب دون شروط محددة، مشيرة الى أن البرنامج ستبدأ الدراسة به يوم 17 أكتوبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.