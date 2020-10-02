صور.. إقبال كبير من السيدات على احتفالات أكتوبر رغم الحر

حرص عدد كبير من السيدات على التواجد منذ وقت مبكر بمحيط المنصة بمنطقة مدينة نصر، حيث الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت نشوى علي، التي حرصت على اصطحاب ابنتيها معها "إن هذه الاحتفال يسعدنا كثيرا ويذكرنا ببطولات الشعب المصري الأصيل، والذي لم يتهاون مع أعداء الوطن".

وأضافت أن "هذه الاحتفالية هي خير دليل على وعي الشعب المصري ووقوفه بجانب قيادته السياسية، لبناء مستقبل أفضل لأبنائه ولجميع الشعب المصري".

وقالت السيدة مي حسين، "جئنا اليوم مع أولادنا لاحتفال بنصر أكتوبر".

وحرصت أمل أبو الفتوح بطل مصر والعرب في الكارتية من ذو الهمم، على المشاركة باحتفالات أكتوبر، قائلة: "أحرص كل عام على التواجد دعما لبلدي، الذي فعل الكثير من أجلي"، مضيفة "لقد قطعت مسافة كبيرة للمجئ للاحتفال، وهذا أقل شيء نقدمه لمصر، فمصر ستظل قوية بنا وبشعبها الجميل".

وكان عدد من الأحزاب السياسية قد دعا المواطنين، على رأسها مستقبل وطن، والوفد والتجمع ومصر الحديثة وغيرها، للمشاركة في الاحتفالات بنصر أكتوبر في الميادين الرئيسية، وأمام المنصة.

ودعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر، اليوم الجمعة، بالميادين الرئيسية في كل محافظة والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

كما دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، كل أعضاء الحزب وجموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتفالات بالميادين الرئيسية في المحافظات، وكذلك بالفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب في بيانه، إن الدروس المستفادة من انتصار حرب أكتوبر مستمرة، ومثلما كان الجيش المصرى قادرا على مسح آثار هزيمة يونيو، واصل دوره العظيم في حماية الأرض والحدود والأمن القومى المصري، في كل وقت وكل مكان.

وكان نصر أكتوبر معجزة بمقاييس الحسابات العسكرية والاستراتيجية وقتها، وخط بارليف وعائق مائي وتحصينات ضخمة على الضفة الشرقية، لكن المعجزة تحققت وأذهلت العالم وخبراء الاستراتيجية، فقد عبرت القوات المسلحة قناة السويس وحطمت خط بارليف، وقدمت درسًا عسكريًا في الإرادة والمواجهة، ليظل نصر 6 أكتوبر شاهدًا على بسالة المقاتل المصري، وقدرات الأسلحة المختلفة على ابتكار حلول غير تقليدية.