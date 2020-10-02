تحليل نفسي للهارب محمد علي: كيف تحول طفل "مريض شهرة" إلى خائن لبلده؟

تصرفات غير مفهومة، لا يُمكن تفسير شخصية صاحبها، إلا من خلال متخصصين في الشأن النفسي، أحد هؤلاء هو المقاول الهارب محمد علي الذي يطل يوميًا من خلال نافذة موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" عبر فيديوهات تحريضية لإثارة الفوضى بالبلاد من محل إقامته منذ هروبه في إسبانيا.

قدم الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، تحليلا نفسيا للمقاول الهارب، قائلًا لـ"الوطن": "يعيش الكومبارس حالة تسمى اليأس من النجاح، وذلك لأنه وضع لنفسه هدف معين وحدث فشل في الوصول إليه ثم تكرر الفشل مع الأهداف المختلفة، وهذا لأنه وضع أهداف أكبر من قدراته الشخصية، فقط من أجل الظهور والشهرة".

وكان علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، في تصريحات لـ"الوطن"، أكد خلالها أن نجله يعاني من مرض الشهرة منذ الطفولة، ويحب أن يكون الأشهر وسط العائلة، موضحًا: "استمر هذا المرض معه عندما كبر، لدرجة أنه انتج فيلما بـ 27 مليون جنيها بحثًا عن الشُهرة، وعندما قلت له الفيلم سيفشل، قال كفاية إنه يتكتب عليه النجم محمد علي".

شخصية سيكوباتية تعاني من سلبية ولامبالاة وعدم الاهتمام بتوابع التصرفات

وأضاف فرويز، في تحليله لشخصية المقاول الهارب قائلاً: "محمد عليه اشتغل ممثل بفلوسه وفشل، وبحث عن الشهرة بين نجوم الفن ولم يجد المساحة، ثم بحث عن الشهرة بين الجماعات الإرهابية التي تهاجم مصر من الخارج في محاولة ليصبح بطلا"، موضحًا، أنه بالنظر للأعمال التي عمل بها المقاول الهارب، فإنها تؤكد أنه لم يحقق أي شيء، وهو ما أدى إلى ما يسمى بـ"اليأس من النجاح".

ولفت أستاذ علم النفس، أنه بالتحليل النفسي لشخصية الكومبارس الهارب محمد علي، فإنه يمكن تصنيفها بـ "الحدية"، وهي شخصية تتضمن السيكوباتية والهيستيرية، موضحًا أن السيكوباتية تظهر في أداء محمد علي من خلال السلبية واللامبالاة، وكذلك عدم الاهتمام بتوابع التصرفات، فنجده يدعو لتظاهرات ويتحدث عن الوطنية من جانب، وعلى جانب آخر يظهر بجانب فتاة عارية بملهي ليلي.

أما عن التصرفات الهيستيرية التي تظهر في أداء المقاول الهارب، يقول الدكتور جمال فرويز: "نجدها في عواطفه الضحلة، فهو لا يعرف الحب، وهو ما يتضح من خلال علاقاته السطحية، وتخليه عن أسرته وأبنائه ووالده، كما أنه يحاول دائمًا لفت الانتباه".

وأكد فرويز، أن شخصية الكومبارس الهارب محمد علي "تبيع والدها لأجل المادة"، ولذلك فهو يبيع وطنه ويخونه من أجل حفنة من المال، بحسب قوله، موضحًا أن المقاول الهارب لا يهتم إلا فقط بإرضاء الذات جنسيا وماديا دون النظر لوسيلة التحقيق، فبالنسبة له الغاية تبرر الوسيلة.

ويظهر المقاول الهارب محمد علي، يوميًا من خلال نافذة موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" عبر فيديوهات تحريضية لإثارة الفوضى بالبلاد، والتي كان آخرها منذ ساعات.