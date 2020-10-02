ما مصير مناظرات ترامب وبايدن بعد إصابة الرئيس بـ كورونا؟

رفض فرانك فاهرينكوف، رئيس لجنة المناظرات الرئاسية الأمريكية، التعليق على مستقبل المناظرات الرئاسية بين دونالد ترامب وجو بايدن، بعد أن ثبتت إصابة الرئيس بـ "كوفيد -19"، قائلا: "لا تعليق الآن".

كما رفض فهرنكوف أيضًا التعليق على أسئلة حول الاحتياطات المتخذة في المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".

وفيما يلي جدول المناظرات المقبلة:

الأربعاء 7 أكتوبر: مناظرة بين نائب الرئيس مايك بنس وسيناتور كاليفورنيا كامالا هاريس، في جامعة يوتا في سولت ليك سيتي.

الخميس 15 أكتوبر: المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن في مركز أدريان أرشت للفنون المسرحية في ميامي.

الخميس 22 أكتوبر: المناظرة الثالثة والأخيرة بين بايدن وترامب في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تنيسي.

وأفادت شبكة "CNN"، بأن المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يخضع لفحص فيروس كورونا، اليوم، بعد إصابة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لمصدر مطلع على خططه.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، مضيفا: "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور".

وخضع ترامب مساء الخميس لحجر صحي قبل صدور نتائج اختبار "كوفيد-19"، والذي أجراه بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وأصيبت هوب هيكس المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد، وخالطها ترامب حيث كانت على متن طائرة الرئاسة "إير فورس" مع ترامب عندما سافر إلى كليفلاند في أوهايو الثلاثاء، للمشاركة في المناظرة مع المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، كما سافرت معه الأربعاء عندما زار مينيسوتا في تجمع انتخابي.