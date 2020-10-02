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محمود مسلم

موسكو تقترح على الإدارة الأمريكية تلقي ترامب لقاح كورونا الروسي

كتب:

أ.ش.أ
01:25 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اقترح ألكسندر جينسبرج رئيس مركز "جاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، الذي طور لقاح "سبوتنيك - 5" ضد فيروس كورونا، على الإدارة الأمريكية أن يتناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللقاح الروسي بعدما ثبتت إصابته بالفيروس.

وقال جينتسبيرج، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "نأمل أن يكون ترامب وزوجته بخير، وسيكون من الجيد أن يتلقيا اللقاح الروسي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن ترامب إصابته هو والسيدة الأولى للولايات المتحدة بفيروس كوفيد - 19.

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