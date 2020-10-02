"غرفة السياحة": السعودية ستمنح كل دولة عدد محدد من تأشيرات العمرة

قال محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إنه من المرجح أن تقوم المملكة العربية السعودية بمنح كل دولة إسلامية عدد محدد من تأشيرات العمرة "كوتة"، وذلك حتى تستطيع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على المسافرين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم وجود مصل حتى الآن.

وأضاف لـ"الوطن"، أن السعودية قد تمنع سفر مواطني بعض الدول التي لازال لديها عدد إصابات كبير بالفيروس، كما أنها ستشترط إجراء كافة القادمين إليها لأداء العمرة أو الزيارة إجراء تحليل "pcr" خاص بكورونا قبل وصولهم للمملكة بـ72ساعة.

قرار من السعودية بشأن سفر كبار السن

وأشار إلى أن المملكة قد تمنع كبار السن ومن تخطي الـ65 عاما من أداء العمرة، كما قد تمنع أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الجهاز التنفسي من السفر، مشيرًا إلى أنه حال بدء مصر في استخدام علاج مضاد لكورونا فقد يسمح للمصريين بالسفر بأية أعداد، شريطة حصولهم على هذا العلاج قبل السفر.

وأوضح "عزت" أن كافة أسعار الخدمات ستشهد زيادة كبيرة هذا العام، وأضاف أن أسعار برامج العمرة بالنسبة للمصريين هذا العام ستتراوح ما بين 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادى الذى تبلغ مدته أسبوعين، فيما ستبلغ أسعار برنامج العمرة فئة 4 نجوم نحو 30 ألف جنيه للبرنامج الذى تبلغ مدته 10 أيام فيما سيبلغ سعر برنامج العمرة فئة 5 نجوم نحو 35 ألف جنيه للبرنامج الذى تكون مدته 10 أيام.

وحذر مصدر مسئول بوزارة السياحة والأثار في وقت سابق، شركات السياحة من الإعلان حاليا عن فتح باب الحجز لبرامج العمرة أو تحصيل مبالغ من المواطنين كمقدمات للحجوزات إلا بعد إعلان المملكة العربية السعودية لضوابط موسم العمرة وموعد بدء الرحلات رسميا، وعدد التأشيرات الممنوحة لكل دولة، واصفا أي إعلانات تخرج فى هذا الصدد بالوهمية.

وأضاف أنه حال تلقي الوزارة أية شكاوى عن وجود إعلانات مضللة فسيتم التحقيق مع الشركات المخالفة، وحال إدانتها سيتم توقيع جزاءات عليها تصل إلى إلغاء الترخيص، مناشدا المواطنين بعدم القيام بأية حجوزات لبرامج العمرة الا بعد إعلان وزارة السياحة المصرية فتح باب التقدم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أنها ستبدأ إستقبال المعتمرين من كافة الدول الاسلامية بداية من شهر نوفمبر المقبل.