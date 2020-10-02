وكيل "خطة النواب" يستبعد عقد اجتماعات باللجان النوعية قبل الانتخابات

أكد النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمرشح الانتخابي على قائمة الصعيد، أنَّ من الصعب حاليا عقد اجتماعات اللجان النوعية لمناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب، لا سيما في ظل قرب بدء موعد الدعاية الانتخابية، وإجراء انتخابات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، وانشغال عدد كبير من النواب المرشحين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وقال عمر، لـ"الوطن"، إنه عقب انتهاء انتخابات المرحلة الأولى، وإعلان النتائج سيكون متاحا لدى بعض النواب الذين يخوضون الانتخابات عن هذه المرحلة متابعة ما تبقى لهم من العمل التشريعي في الفصل التشريعي الأول، مضيفا أن المجلس لديه 3 أشهر، وسينهي عمله في الفصل التشريعي الأول، وهذا وقت كافٍ للانتهاء من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة.

وأحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، أمس، عددا من الاتفاقات الدولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فضلا عن مشروعات قوانين تقدمت بها الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة بها، وفي مقدمتها مشروع قانون من الحكومة بإصدار قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية إلى لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الخطة.

كما أحال رئيس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز التصرف في الأموال المستردة إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة، ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى لجنة العلاقات الخارجية ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء إلي لجنة الطاقة والبيئة، كما رفع المجلس جلساته حتى أول نوفمبر المقبل.