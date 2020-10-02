روسيا تؤجل الإغلاق والدول العربية تشدد من إجراءاتها بسبب كورونا

سجلت روسيا أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ مايو الماضي، اليوم، بـ9412 إصابة جديدة، إلا أن السلطات الروسية لا تدرس خيار الإغلاق الشامل في الوقت الحالي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم "الكرملين"، إن ارتفاع وتيرة تفشي الفيروس في البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على المستويات كافة، مؤكدا أن هذا الوضع يتطلب تفعيل الأنظمة على المستويين الفيدرالي والإقليمي، على حد سواء.

وبشأن إمكانية فرض إغلاق شامل في روسيا، قال: "إن هذا الخيار لا يدرس في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن إجراءات محددة تتخذ الآن على المستوى المحلي"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقالت نائب رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، إن إعادة ارتفاع وتيرة تفشي كورونا بشكل ملموس مع بداية فصل الخريف كانت أمرا متوقعا، لافتة في الوقت نفسه إلى أن 80-85% من المرضى الجدد لم يلتزموا بالتوجيهات الرامية لمكافحة تفشي الوباء.

وبدأ الفيروس في التفشي بصورة كبيرة في الشرق الأوسط، حيث قررت السلطات اللبنانية تطبيق إجراءات عزل على 111 بلدة وقرية بسبب ارتفاع حدة انتشار الفيروس، ومع ارتفاع الإصابات في تونس، أعلنت وزارة الصحة التونسية تشييد مستشفيات ميدانية في عدد من الولايات بعد تسجيل ارتفاع في عدد المصابين.

وأوضح وزير الصحة التونسي أن بلاده ستتوجه لفرض الحجر الصحي، مضيفا: "سنعمل على اتخاذ كل الإجراءات الحازمة بما فيها التوجه إلى فرض حجر صحي على جهات محدودة تشهد انتشارا سريعا للعدوى الأفقية".

بينما قررت السلطات الجزائرية تأجيل موعد الدخول المدرسي الجديد إلى وقت لاحق، بسبب أزمة وباء كورونا، بعد أن كان مقررا انطلاق الموسم الدراسي الجديد في الرابع من شهر أكتوبر الجاري.