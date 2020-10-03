الإعلامية نادية باسط تخرج من المستشفى لاستكمال العلاج من كورونا في المنزل

نشرت الإعلامية اللبنانية، نادية باسط، مذيعة قناة "mtv"، عبر "تويتر"، صورة لها من داخل المستشفى، وهي على كرسي متحرك، تعلن من خلالها خروجها لاستكمال باقي العلاج في المنزل.

وعلقت نادية قائلة: "ضهرت من المستشفى بس بعد ما ربحت الحرب ضدّ كورونا. بس قربت أربح".

وكانت أعلنت الإعلامية اللبنانية، عبر "تويتر"، سابقا عن إصابتها بفيروس كورونا قائلة: "أسبوع كامل على إصابتي بكورونا، رغم كل الاحتياطات ‏فيروس مُخيف، مُؤلم، حَرمني النوم والراحة وشعرت أنّ حياتي انتهت".

‏ وأضافت "فقدت طاقتي وشهيتي وحاسة الشمّ نهائياً. حسيت أكتر شو صار مع أولادي، أصلّي أن يكون هذا أقسى ما أصل إليه. الحمدلله دائماً وأبداً أرجوكم انتبهوا كورونا".‬⁩

وقد انهالت الدعوات على نادية باسط من جمهورها وعدد من زملائها الإعلاميين ونجوم الفن أبرزهم كارول سماحة التي دعمتها في محاربة المرض، وأن تكون قوية متمنية لها الشفاء العاجل، وأيضا المطربة اللبنانية يارا التي دعمتها وشجعتها على المقاومة.

ولم تكن "نادية"، أول إعلامية لبنانية تصاب بكورونا، فقد أعلنت غريسيا أنطوان، مذيعة الأخبار على قناة LBC، عبر حسابها على "فيس بوك"، إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت المذيعة اللبنانية: "اليوم أجريت فحوصات والنتيجة إيجابية.. من شباط اشتغلت كتير ع تقارير وشاركت ببرامج وحملات توعية من فيروس كورونا.. حكيت عن والدي وعن الخوف والمسؤولية.. اليوم عم عيش كل شي حكيت عنو.. بس بإيمان كبير أنو مرحلة ورح تمرّ!".

وأضافت: "من باب الحرص على سلامة جميع اللي خالطني بالأيام الماضية.. امبارح عملت فحص الـ PCR واليوم تبلغت أني مصابة بفيروس كورونا.. العوارض بدأت بشكل كتير خفيف مسا الاثنين واشتدت مسا الثلاثاء بشكل سريع ومتعب.. ومن وقتها أنا بغرفتي محجورة ورح ضل محجورة 14 يوم".