كارول سماحة تتعرض لأزمتين غنائيتين خلال 35 يوما

لم تكن الأسابيع القليلة الماضية، ذات وقع جيد على الفنانة اللبنانية كارول سماحة، التي تعرضت لأزمتين غنائيتين خلالها، آخرهما حذفها لأغنيتها الجديدة "قلبي وقع" من قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، رغم تنويهها عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وكانت الأزمة الأولى، حينما أعلنت سماحة بتاريخ 28 يوليو الماضي، سحب صوتها من الأغنية الدعائية لفيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، التي كانت تحمل عنوان "حلم حياتي"، لعدم اقتناعها بالشكل النهائي للأغنية، ولم تتسق مع رؤيتها الفنية، حسبما أكدت في بيان إعلامي لها.

وتمنت الفنانة اللبنانية التوفيق لأسرة الفيلم بالنجاح، وذلك بعد اتفاقها مع المنتج أحمد السبكي، على سحب صوتها من الأغنية بشكل ودي، وبعدها اتفق الأخير مع الفنان اللبناني وائل جسار على غناء الأغنية التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها.

أما الأزمة الثانية، فكانت من نصيب أغنية "قلبي وقع"، التي غردت كارول عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وطرحتها عبر موقع "يوتيوب"، أمس، ولكنها فاجئت جمهورها بحذف الأغنية دون إبداء أسباب، إلا أن مصدر مقرب منها كشف لـ"الوطن"، أن مشكلة تقنية بالصوت وراء سحبها للأغنية المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة، وهي من ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "مدرسة الحب".