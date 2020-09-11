كارول سماحة بعد انفجار الأردن: "يا رب عدي الباقي من 2020 على خير"

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن حزنها الشديد، من انتشار الأخبار السيئة في الفترة الأخيرة، في بلادها وبعض الدول المجاورة، كان آخرها الانفجار الذي شهده الأردن قبل قليل.

وكتبت "كارول" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "وآخرتا شو مع الأخبار السيئة !!.. لبنان وسوريا والسودان واليوم الأردن في الزرقاء.. يا رب نكمل هالثلاث أشهر على خير وسلامة".

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، عن تفاصيل الانفجار الكبير الذي هز منطقة الزرقاء بالمملكة فجر اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات نقلتها عنه "سكاي نيوز"، إن انفجارا كبيرا وقع فجر الجمعة، في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء، مؤكدًا أن هذه المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، لافتًا أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

ودعت القوات المسلحة الأردنية إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة، والاعتماد على المصادر الرسمية، فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا ومصابين.

ونقلت قناة "العربية الحدث"، عن مصدر حكومي أردني، أن انفجار الغباوي حصل بمستودع لقنابل مورترز غير صالحة، وأن الانفجار نتج عن ماس كهربائي.