الإرهابي بهجت صابر يحذر "أيمن" بعد واقعة "القفا": مجهودك مش قد كده

تعددت المواقف والوقائع التي تسببت في حرج أعضاء الجماعة الإرهابية، بين رفض المصريين وسخرية مواقع التواصل الاجتماعي، ومن المواقف التي ظهرت حديثاً وتعرض لها بعض أعضاء الجماعة بشكل متكرر، كانت ظاهرة الضرب "بالقفا"، وآخرها واقعة الإرهابي بهجت صابر الذي تعرض للضرب خلال بث مباشر على حسابه الرسمي.

ومنذ ساعات قليلة خرج الإرهابي بهجت صابر في فيديو بث مباشر جديد، يعترض فيه على السخرية منه بعد واقعة "القفا"، وقال صابر في بداية الفيديو وهو يضحك: "إياك أن تفعل ذلك أنت قليل الأدب ومتربتش أنت مش عارف تحمي قفاك"، وتابع صابر مخاطباً شخص باسم "أيمن" قائلاً: "أنا هوجه رسالة كدا على الماشي انا عمري مضغط عليك يا أيمن، بس كون أن مقدم برامج يقولي كدا".

وتابع محذراً الشخص الذي يخاطبه: "أنت مش حمل أن أنا أرد عليك الأيام الجاية يا أيمن، أنت مجهودك مش قد كدة ومش حمل أن أقرص عليك".

مواطنون يسخرون من بهجت صابر: تعيش وتاخد غيرها

وسخرت ردود الفعل على فيديو الإرهابي بهجت صابر، على غرار سخريتها من مشهد الـ"القفا"، وقال أحدهم: "مين أيمن ده؟"، وعلق آخر: "أبقى سلملي على أيمن يا بهجت بيه"، وعلق ثالث: "تعيش وتاخد غيرها يا إرهابي".

و كانت قد أثار واقعة "القفا" التي تعرض لها، ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من رواد فيسبوك وتويتر عن فرحتهم بمشهد "القفا"، والذي لم يكن الأول من نوعه، وشارك العديد منهم مواقف مشابهة تعرض لها أعضاء جماعات الإخوان الإرهابية، معلقين "بكوميكس" مختلفة للعديد من أعضاء الجماعة الإرهابية.

أستاذ علوم سياسية: "القفا" أسلوب احتاجاجي ضد ممارسات الجماعة الإرهابية

وقائع "القفا" التي تعرض لها قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، جاءت جزءاً من أشكال رفض المصريين لحكم الجماعات وممارسات العنف، وهو الأمر الذي أكده الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي أكد أن تلك المشاهد تأتي كجزء من حالة رفض عامة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "بدرالدين" لـ"الوطن" أن كل "قفا" تلقته الجماعة سواء سياسيا أو مشهد حقيقي لأحد عناصر الجماعة على الأرض، يأتي ردا على ممارسات العنف والإرهاب، إضافة إلى ترسانة الشائعات التي تطلقها الجماعة وقنواتها المحرضة ضد مصر والمصريين، متابعاً: "ده أسلوب احتجاجي على ما اقترفته الجماعة في حق مصر".