شماتة السوشيال ميديا في قفا بهجت صابر: "إيده زي المرزبة"

أثار المدعو بهجت صابر المقيم بأمريكا غضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بهجومه الدائم على الدولة المصرية والذي يصل إلى حد البذاءات، وقد جاء اعتداء أحد المارين عليه أمس بضربه على "القفا" اثناء بثه المباشر للإساءة للدولة ليثير شهية الساخرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وتعددت الردود والتي بلغت حد الشماتة في بهجت صابر.

وقال حساب يدعي طارق شكري: "بهجت صابر خد قفا محترم"، وقال أبوالحجاج على تويتر: "بهجت صابر ركب لقفاه شمسية"، ونشرت فاتن عبدالفتاح صورة لإحمرار في وجه "صابر" وعلقت: "ده بقا تأثير القفا اللى لبسه بهجت صابر الواد ايده مرزبة".

حساب تركي: نفس القفا اللي خده أردوغان في شرق المتوسط

التعليقات لم تقف عند المصريين، حساب لمركز شؤون تركية معارض لنظام أردوغان، عبر عن "شماتته" في واقعة بهجب صابر، قائلاً: "شاب مصري ضرب الإخوانجي بهجت صابر قفا فاخر اثناء البث المباشر، نفس القفا اللى اخده أردوغان في شرق المتوسط".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلقن فيها المصريين دروسا لبهجت فقد لقنه مواطنون مصريون، درسًا قاسيًا، أثناء نقله بثًا مباشرًا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أساء فيها للدولة المصرية.

وسخرت مواطنة مصرية، من الإرهابي بهجت صابر، وقالت ساخرة منه: "يا عم ارحم نفسك".

ورد عليه مواطن آخر، قائلًا: "بتكلم مين يعني؟! أي حد يتكلم ضد مصر وضد السيسي كداب، انت أكيد عامل حاجة في مصر".

ليرد عليه الإخواني الهارب بهجت صابر بالسباب والشتائم، قائلًا له: "بنضف مصر".

ولم يسكت المواطن المصري على هذه الإهانة، ليبصق على الإخواني الإرهابي، قائلًا: "والله العظيم ولا تقدر"، ثم ركل الهاتف الذي كان يصور به الإخواني الإرهابي البث المباشر الذي كان يهاجم فيه الدولة المصرية.

بهجت صابر طالب أنصار الجماعة الإرهابية بنشر فيروس كورونا في مصر

وكان الإخواني الهارب قد طالب من يصاب من كورونا من أنصار الجماعة في مصر لنشر الفيروس، وتقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام ، قيد تحت رقم 18773 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الإرهابى الإخوانى الهارب بهجت صابر ، اتهمه فيه بتحريض الكوادر الإخوانية على نشر فيروس كورونا.

ونص محمود فى بلاغه ، أن الإرهابى بهجت صابر ظهر فى فيديو عبر المواقع الموالية لجماعة الإخوان الارهابية والقنوات الداعمة لهم وهو يحرض كوادر الجماعة الارهابية على نشر عدوى فيروس كورونا لاحداث فوضى فى البلاد والاضرار بأمن مصر القومى ، مضيفا ان الاخوانى الهارب بهجت صابر والصادر ضده العديد من الاحكام الجنائية لتحريضه ضد الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية، مشيرا الى ان الارهابى الهارب للولايات المتحدة الامريكية يعد أحد قيادات جماعة الاخوان الارهابية.

وتابع محمود فى بلاغه ، ان الارهابى الهارب نشر الفيديو المشار اليه عبر القنوات والمواقع الموالية لجماعة الاخوان الارهابية بهدف الاضرار بالصالح العام للبلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها الدستورية والتشريعية وإثارة الرعب والفزع فى نفوس المصريين.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، واصدار امر ضبط واحضار للهارب بهجت صابر لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ ، ووضع اسم الاخوانى بهجت صابر على قوائم ترقب الوصول ، واخطار الانتربول الدولى لادراج اسم بهجت صابر على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.