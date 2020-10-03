توصيات للاستفادة من تدريس مادة الأخلاق والقيم: حصة واحدة بالأسبوع

حصة واحدة في الأسبوع خصصتها وزارة التربية والتعليم لتدريس كتاب القيم والأخلاق المقرر حديثًا بالتبادل مع مادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الابتدائي، حسبما كشفت الوزارة ضمن مخطط العام الدراسى الجديد2020،2021.

في وقت سابق من سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا، أنَّه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنّه سيتمّ تدريس كتاب "القيم واحترام الآخر" لطلاب الصف الثالث الابتدائي، على أن يتمّ إعداد كتاب للمادة نفسها للصفوف الأولى والثانية الابتدائية، مشيرًا إلى أنَّه تقرر إدراجها على الصف الثالث هذا العام باعتباره أول صف يصل لنظام التعليم الجديد.

إيلارية: ضرورة الاعتماد على الممارسة العملية لشرح المنهج من خلال مواقف

توصيات عدة يجب مراعاتها عند تدريس مادة الأخلاق، أولها بحسب الدكتورة إيلارية عاطف، الخبير التربوي وخبير المناهج وطرق التدريس المعتمد، الاعتماد على الممارسة العملية لشرح المنهج من خلال مواقف وأنشطة يتم توظيفها لتوصيل معنى وقيمة للأطفال.

وتابعت "إيلارية"، في حديثها لـ"الوطن"، أنه لا يجوز شرح تلك المادة بشكل نظري للطلاب خصوصا أن هذه المرحلة العمرية تتلقى المعلومة بالطرق العملية أفضل من النظرية.

ضرورة تعاون المدرسة وولي الأمر في البيت في تدريس مادة القيم والأخلاق، عنصر آخر أوصت باتباعه خبيرة المناهج، وعبرت عن ذلك بقولها،" لازم ولي الأمر يعرف ابنه محتاج ايه يتعلمه عشان نضمن إن الطفل استفاد"، وذلك من خلال عقد لقاءات بين المدرسة وولي الأمر للسير في اتجاه واحد.

وأوضحت الدكتورة إيلارية أن الطفل بحاجة دائمة لرؤية محتوى مادة القيم والأخلاق في طريقة تعامل المعلمين مع بعضهم البعض داخل المدرسة باعتبارهم قدوة للطلاب.

يحتوي الكتاب على كلمة افتتاحية للوزير يصف الخطوة بـ"اللحظة التاريخية

القيم واحترام الآخر".. معا نبني، هكذا جاء اسم الكتاب المقرر بداية من الصف الثالث الابتدائي على الغلاف الخارجي للنسخة التي تسلمها مهند من الوزير في مكتبه بالوزارة، وفي الصفحة الافتتاحية كلمة للدكتور طارق شوقي جاء نصها كالتالي:

تشهد وزارة التربية والتعليم مرحلة فارقة في تاريخ التعليم في مصر، إذ انطلقت إشارة البدء في التغيير بدءًَا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويسعد وزارة التربية والتعليم بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، لقد كان هذا العمل نتاجا من التفكير العميق والتعاون مع خبرات علماء التربية في المؤسسات الوطينة والعالمية لكي نصوغ مواد تعليمية ورقية ورقمية فعالية.

"وتابع الوزير في كلمته الافتتاحية للكتاب المقرر الجديد: "يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عصر مصرنا الحبيبة بإطلاق نظام التعليم والتعلم المصري الجديد والذي تم تصميمه لبناء إنسان مصري منتم لوطنه، مبتكر مبدع ويتقبل الاختلاف"