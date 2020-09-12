جولة في كتاب مادة "القيم".. رسوم وكلمة افتتاحية للوزير: "لحظة فارقة"

صغير لم يبلغ عامه الثاني عشر استجمع شجاعته وقدم مطلبه المشروع لرئيس الجمهورية على الهواء مباشرة أمام المئات من الحضور وملايين المتابعين للحفل خلف شاشات التليفزيون، لم يرهب الكاميرات ولا الموقف كانت معاناته دافعًا له، "ياريت يا ريس يتم تدريس مادة احترام الآخر في المدارس والجامعات"، ليجيب عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلاً: "يا مهند هتتعمل فورًا"، ولم يلبث أن تمضي نحو تسعة أشهر على المطلب الذي أثار انتباه الحضور كافة، حتى أصبح أمرًا واقعًا وباتت المادة مقررا دراسيا بداية من العام الدراسي الجديد.

بعد يومين فقط من إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء الماضي لإعلان خطة العام الدراسي الجديد، إدراج مادة القيم واحترام الآخر كمقرر دراسي جديد للمرحلة الابتدائية، ذلك المطلب الذي طرحه الطفل الكفيف مهند، من الرئيس السيسي خلال حفل "قادرون باختلاف" في ديسمبر الماضي احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، كان المراهق الصغير، ضيفًا في مكتب الوزير بمقر الوزارة الكائن في شارع الفلكي بمنطقة وسط البلد.

الوزير لـ"مهند": أنت نموذج مشرف

"أنت نموذج مشرف يا مهند وفرحان إنك شرفتني في مكتبي"، كلمات استقبل بها الدكتور طارق شوقي الصغير مهند في مكتبه بالوزارة خلال تسليمه أول نسخة من كتاب مادة القيم والأخلاق بناء على رغبته، بحسب رواية مهند عماد في بداية حديثه لـ"الوطن".

"القيم واحترام الآخر".. معا نبني، هكذا جاء اسم الكتاب المقرر بداية من الصف الثالث الابتدائي على الغلاف الخارجي للنسخة التي تسلمها مهند من الوزير في مكتبه بالوزارة، وفي الصفحة الافتتاحية كلمة للدكتور طارق شوقي جاء نصها كالتالي:

تشهد وزارة التربية والتعليم مرحلة فارقة في تاريخ التعليم في مصر، إذ انطلقت إشارة البدء في التغيير بدءًَا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، ويسعد وزارة التربية والتعليم بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، لقد كان هذا العمل نتاجا من التفكير العميق والتعاون مع خبرات علماء التربية في المؤسسات الوطينة والعالمية لكي نصوغ مواد تعليمية ورقية ورقمية فعالية.

يحتوي الكتاب على كلمة افتتاحية للوزير يصف الخطوة بـ"اللحظة التاريخية"

وتابع الوزير في كلمته الافتتاحية للكتاب المقرر الجديد: "يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عصر مصرنا الحبيبة بإطلاق نظام التعليم والتعلم المصري الجديد والذي تم تصميمه لبناء إنسان مصري منتم لوطنه، مبتكر مبدع ويتقبل الاختلاف".

يحمل كتاب مادة القيم محتوى أخلاقي مدعما برسوم معبرة للمواقف المختلفة لتوصيل معنى الرسالة للطلاب بخاصة في هذا السن الصغير، كرسم يوضح تعريف مفهوم الأمانة وأهمية النظافة الشخصية من بين الشخصيات طفل كفيف يتحدث خلال ندوة عامة أمام الجمهور، في إشارة إلى حق هذه الفئة في المشاركة المجتمعية ودورهم الفعال في المجتمع.

واختتم الوزير الدكتور طارق شوقي المقابلة بتوجيه الشكر والتحية لوالدي مهند اللذين حضرا معه اللقاء، وبحسب رواية الأم، "شكرنا أنا ووالده على تربيتنا لمهند ودعمنا ليه دايما"، وطلب من الأم أن تحكي لمهند محتوى الكتاب حتى يستوعبه جيدا ويستعد لروايته بصوته إلى الطلاب بعد ذلك.