"الثقافة الجديدة" تؤرخ لانتصار أكتوبر وتحتفي بالشعر في عددها الجديد

بلوحات للفنان الكبير أحمد نوار وملف عن "انتصارات أكتوبر بين الذات الجماعية والابداعات الفردية"، صدر عدد أكتوبر من مجلة "الثقافة الجديدة"، برئاسة تحرير الشاعر والباحث، مسعود شومان، الذي تأتي افتتاحيته بعنوان: "المقاومة والانتصار على خريطة القيم المصرية" ونطالع فيها: "تزخم مدن القناة بعدد كبير من الشعراء؛ الأمر الذى يؤكد أن الشعر قد دخل إلى مناطق وأزمنة متعددة، وهو ما يدعونا إلى محاولة البحث في كيفية مواجهة هذا النوع من الشعر لحالات وظواهر اجتماعية واقتصادية؛ تزاحمت على المنطقة، واستطاع الشعراء رصدها جماليًا واجتماعيًا، بحيث نستطيع أن نربط بين الجيل الشعري وما حدث للمنطقة من تماوجات سياسية واجتماعية واقتصادية، كانت بالغة الأثر على وجه الحياة فى مصر بكاملها".

أعدت المجلة ملفًا بعنوان "انتصارات أكتوبر بين الذات الجماعية والإبداعات الفردية"، وفيه كتب أحمد سويلم "تجليات العبور ومخاض التجربة الشعرية"، والسيد نجم "خصوصية تجربة الحرب فى أزمنة السرد"، ومحمد كمال "إحياء ذاكرة النصر تشكيليًا"، ومحمد على عزب "شعر العامية يرسم الملامح والأحلام على الجبهة"، ومحمود قاسم "أفلام نصر أكتوبر من الميدان إلى الشارع"، ومحمد الشافعي "الأغنية الوطنية من المقاومة إلى التوثيق"، وأسامة كمال أبو زيد "فوتوغرافيا حرب أكتوبر.. نقوش فى دفتر الوطن".في المقالات النقدية يكتب السيد زرد "قصص مخاتلة بين الواقع والتلاشي" عن مجموعة الكاتب صلاح عساف، وشوقى بدر يوسف "شغف الحنين إلى الماضي.. قصصيًّا" محللا قصص رجب سعد السيد، وفرج مجاهد عبد الوهاب يكتب "فضاءات السرد المخاتل" في رواية "خرائط التمساح" لمحسن يونس، ودينا نبيل تصف "اللغة الاستعارية فى القصة بين عنصري الأنسنة والتشيؤ"، ود. أحمد الباسوسي "قصص الوجع الأنثوي ورصد تفاصيل الحياة اليومية"، وأحمد محمد عبده "القدري والاختياري ملحمة سوداوية تعاين قهر المرأة"، ومنتصر ثابت "لحن روائي يجمع بين الصوفية والتاريخ"، ود. منار فتح الباب "جماليات السرد السينمائي.. روائيًا"، ومحمد عطية محمود يكتب عن "هيمنة الصوت السارد".كما تحتفي المجلة بعدد من القصائد التي تعكس التنوع الثري في حديقة الشعر المصري؛ حيث نقرأ: "لم يتبق شىء" جمال القصاص، "قصيدتان" هدى حسين، "خبر كاذب" محمد يوسف حامد، "دثرانى" عبد المنعم كامل، "قصائد" إسراء النمر، "من سيرة اللى مجاش" صفاء أبو صبيحة، "هي من أتداوى بها" جميل عبد الرحمن، "العمى" هبة فاروق، "حصان خشب" وائل السيد، "تلك اليد" عبد الرحمن مقلد، "المسافة" أحمد دياب، "امرأة" أحمد عبد الفتاح، "في حياة سابقة" طارق هاشم، "زي الأرملة طالعة الشمس" الحسين خضيري، "على مشارف الأربعين" أحمد أنيس، "سرد على حافة الصندوق" أحمد لطفي رشوان، "تاجر مفلس" حمدى زيدان، "قلبي.. يا رب" إسلام سلامة، "كنا لايقين على بعض" رمضان إبراهيم بشير، "من وصايا الماء" خلف محمد كمال، "قصيدتان" علاء الدين مصطفى، "اللحظة شبه الأخيرة في الحرب" عمرو الشيخ، "عقدة فى وسط المنشار" مصعب السيد، "حواديتك" محمود فاروق رشاد، "نصوص" حسن هزاع.أما في باب "الشاطئ الآخر" نقرأ قصائد للشاعر تشارلز بوكوڤسكي بعنوان: "ثمة مكان في القلب لن يُملأ أبدا"، ترجمة: د. عبير الفقي.

كما نقرأ "ارحم آلامي أيها الحب" شعر: چوڤــــــــــــانى بوكاتشُــــــو، ترجمة: د. عبد الله عبد العاطى النجار. وفي باب مواجهات يحاور محمود خير الله الروائي عزت القمحاوي الذي أكد أن: "الستينيون عشقوا المشي في الطرق المقطوعة"، أما فى باب الحفر باللون فتكتب د. نرمين عيد عن "الجلوس على ممر الذكريات بين شريط بيكيت وفيديو شادي"، وفي باب دقات المسرح يكتب يسري حسان عن "مسرح الثقافة الجماهيرية.. عودة الوعي"، وتختتم المجلة بباب عطر الأحباب الذي يكتب فيه حاتم صلاح السروى "أمين الخولي.. شيخ الأدباء الثائر المعمم".

جدير بالذكر أن العدد يحتفي بلوحات الفنان د. أحمد نوار الذي قدم إسهامات راسخة فى الحياة الثقافية المصرية، وتحفل سيرته بالإنجازات الثقافية والفنية، واستطاع ملاحقة النصر تشكيليًّا من خلال مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة، وقدرته كفنان تشكيلي كبير.

يذكر أن المجلة تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض، ويرأس تحريرها الشاعر والباحث مسعود شومان، ويدير تحريرها الشاعر محمود خير الله وسكرتير التحرير الناقد مصطفى القزاز، والمشرف الفنى الفنان إسلام الشيخ.