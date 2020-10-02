بعد سلبية مسحة كورونا لنائب ترامب.. 12 معلومة عن مايك بنس

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن نتيجة فحص نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، لفيروس كورونا جاءت سلبية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

ويأتي تشخيص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، بعد أسبوع حافل؛ إذ أدار حملته الدعائية قبل الانتخابات الرئاسية، المقرر لها نوفمبر المقبل، والتي تفاعل خلالها مع العديد من المسؤولين رفيعي المستوى.

وعقد "ترامب"، الاثنين الماضي، مؤتمرا صحفيا يتضمن تحديثا لاستراتيجية اختبار فيروس كورونا لإدارته، في حديقة الورود بالبيت الأبيض، والتي حضرها نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الصحة أليكس عازار، ووزير التعليم بيتسي ديفوس وغيرهم.

وفيما يلي أبرز معلومات عن مايك بنس:

1- نائب رئيس الولايات المتحدة الـ48.

2- عمل بالقانون في بداية حياته، وقاد مؤسسة مراجعة سياسية في إنديانا.

3- قدم برنامج "مايك بنس"، الإذاعي الحواري المشترك، وآخر أسبوعي على التليفزيون؛ للشئون العامة في ولاية إنديانا.

4- في عام 2000 نجح في الحصول على عضوية في الكونجرس الأمريكي، وأصبح عضواً في مجلس نواب الولايات المتحدة، في سن الأربعين.

5- انتخبه سكان شرق - وسط إنديانا ليمثلهم في الكونجرس 6 مرات.

6- عُرف في "كابيتول هيل" كبطل للحكومة المحدودة، والمسؤولية المالية، والتطوير الاقتصادي، والفرص التعليمية، ودستور الولايات المتحدة.

7- تم انتخابه رئيسا للجنة الدراسة الجمهورية، ورئيس المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، وساعد مايك بنس في تقليل الحكومة، وزيادة فاعليتها، وخفض الإنفاق، وأعاد السلطة لحكومات الولايات، والحكومات المحلية.

8- في 2013، أصبح مايك بنس حاكم ولاية إنديانا الخمسين، وعمل على تخفيض ضريبة الدخل الفردي، وضريبة "الممتلكات الشخصية، ودخل الشركات"؛ لجذب استثمارات جديدة للولاية، ووظائف ذات راتب جيد، وانخفض معدل البطالة في الولاية للنصف خلال السنوات الأربع، التي قضاها في المنصب.

9- عمل على زيادة تمويل المدارس، عندما كان رئيسا لإنديانا، وأنشأ أول خطة لمرحلة ما قبل رياض الأطفال بالمدارس فيها.

10- جعل التعليم المهني والتقني أولوية في جميع مدارس المرحلة الثانوية.

11- في عهد مايك بنس عُرفت إنديانا بأنها "مفترق طرق أمريكا"؛ إذ استثمر أكثر من 800 مليون دولار أمريكي، لبناء الطرق والجسور، في جميع أنحاء الولاية.

12- في نوفمبر 2016، انتخب الأمريكيون دونالد ترامب، ليصبح رئيسا للولايات المتحدة، ومايك بنس نائبا له.