طرح مشروعات استثمارية بمركزى شباب "الرواجح والأقالتة" غرب الأقصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، طرح عددًا من المشروعات الاستثمارية بمركزي شباب "الرواجح والأقالتة" بمحافظة الأقصر، ضمن مشروع الطرح الاستثمارى لمراكز الشباب.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، طرح منطقة ترفيهية واجتماعية وخدمية تضم حمام سباحة وأكوابارك مائية ومطعم وسوبر ماركت وقاعة مناسبات وملحقاتها، بمركز شباب الرواجح، بينما فى مركز شباب الأقالتة، تم طرح منطقة رياضية وترفيهية وخدمية تضم حمام سباحة وملحقاته و2 ملعب خماسى وكافتيريا وقاعة مناسبات وملحقاتها.

وأضاف البيان أن مشروع الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب يتم من خلاله استثمار المساحات غير المستغلة بالمراكز وإنشائها بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع دون أى تكلفة على الوزارة أو المركز ويتم دفع قيمة حق انتفاع سنوى للمركز لتنمية موارده الذاتية.