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"الأوقاف" تفتتح مسجدين جديدين بالأقصر

كتب:

محمد عبداللطيف الصغير
11:06 م | الجمعة 02 أكتوبر 2020
مسجد جديد عقب افتتاحه

مسجد جديد عقب افتتاحه

شهدت محافظة الأقصر افتتاح مسجدين ضمن خطة وزارة الأوقاف لإنشاء وتجديد دور العبادة، تحت رعاية الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

وجرى افتتاح مسجد "آل البيت" بقرية الشيخ أحمد أصفون بمركز ومدينة إسنا، اليوم الجمعة، ومسجد الطاهر بالزينية قبلى بمركز ومدينة الزينية، بحضور الشيخ عبدالستار إبراهيم رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية والشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، والشيخ على صديق عامر مدير إدارة أوقاف الزينية.

يذكر أن وزارة الأوقاف كثفت جهودها في إطار إحلال وتجديد وإنشاء المساجد لتسهيل ىداء الشعائر على المواطنين، فضلا عن القيوم بدورها في تشر الوعي وصحيح الدين.

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