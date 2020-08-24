إنشاء كوبري على ترعة أصفون يختصر الطريق الموصل لموقف الأقاليم بإسنا

أعلن المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، انطلاق العمل رسمياً في إنشاءات كوبري موقف الأقاليم للتخفيف على المواطنين، ولخدمة مناطق (عزبة الخزان – موقف الأقاليم)، وذلك على ترعة أصفون بتكلفة مليوني جنيه.

وأوضح سليمان، أنه تم البدء خلال الساعات الماضية في إنشاءات الكوبري بناءاً على طلب مقدم من نائب المدينة فيصل عبد الرحمن، والذي حصل على موافقة وزارة الري لإنشاء وبناء الكوبري على ترعة قرية أصفون بتكلفة 2 مليون جنيه.

وفى نفس السياق واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا أعمالها في رصف الطريق الذي يخدم مدخل المدينة من الناحية الشرقية، وذلك بداية من مدخل كمين اسنا الشرقي حتى مدخل قناطر إسنا الجديدة ومدخل الري بطول 700م بعد أن تم إحلاله بالكامل.