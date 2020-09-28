افتتاح مسجدين جديدين بالزينية وأصفون في الأقصر الجمعة المقبل

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، يوم الجمعة المقبل، مسجدين جديدين من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية، وهما مسجد آل البيت بقرية الشيخ أحود والتابع لإدارة أوقاف أصفون بمركز ومدينة إسنا، ومسجد الطاهر بنجع الترعة بالزينية قبلي بمركز ومدينة الزينية.

وأوضح مدير أوقاف الأقصر، أن افتتاح المسجدين يأتي في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعمًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن المقرر أن يشهد الافتتاح، حضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية الأوقاف، وقيادات الدعوة بالمديرية ومسؤولي إدارتي أوقاف أصفون والزينية، وغيرها من الإدارات التابعة للمديرية، وعدد من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وأضاف "عبدالدايم" أن الناظر إلى المساجد التي قامت المديرية افتتاحها سابقا، يجد أنها في أماكن مختلفة ومتنوعة، وهو ما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف، ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكي تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير.

وكان مدير أوقاف الأقصر قد افتتح الجمعة الماضية، مسجد الرحمن بقرية النمسا والتابع لإدارة أوقاف النمسا بمركز ومدينة إسنا، بحضور الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، والشيخ عبدالستار إبراهيم رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ مصطفى الشاذلي مدير إدارة أوقاف النمسا.