مسيرة حاشدة لدعم مؤسسات الدولة في سوهاج

انطلقت مسيرة حاشدة، منذ قليل، من أمام مقر جامعة سوهاج القديم بمدينة ناصر، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم مؤسسات الدولة، شارك فيها ما يقارب 5 آلاف شخص من جميع ربوع المحافظة، ورددوا هتافات مؤيدة لمؤسسات الدولة، مؤكدين دعمهم للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب.

وقال عبد الحكيم العش، عضو مجلس الشيوخ، إن المسيرة انطلقت لدعم مؤسسات الدولة واحتفالا بذكري نصر أكتوبر العظيم، مؤكدا أن أهالي سوهاج، جميعا علي قلب رجل واحد ويدعمون الجيش والشرطة والقيادة السياسية.

وأكد العش، أن الدعوات المشبوهة التي يطلقها أعداء الوطن لن يلتفت إليها الشعب، وأن خروج أبناء سوهاج اليوم، هو خير دليل علي دعمهم المطلق للقيادة السياسية، ورفضهم لكافة الدعوات المشبوهة.

وأضاف طارق سليمان، أمين حزب "حماة الوطن" بالمحافظة، أنه حضر من مدينة طهطا بصحبة أقاربه وعدد كبير من أعضاء الحزب، لدعم القوات المسلحة، ورجال الشرطة، في حربهم ضد الإرهاب، واحتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد سليمان أن اية دعوات لتخريب الوطن لن يسمح بها أبناء الصعيد وبخاصة أبناء سوهاج، مؤكدا أن من يريد التغيير عليه التوجه إلى صناديق الاقتراع لأنها الفيصل وهي التي تعبر عن إرادة الشعب.