"إن بي سي نيوز": ترامب يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بكورونا

ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب يعاني من أعراض خفيفة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "إن الرئيس يمتلك معنويات جيدة"، وتحدث مع كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، صباح اليوم.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مقر إقامته في البيت الأبيض.

فيما أظهرت نتائج اختبار "كورونا" لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس سلبية العينة وعدم إصابتهم بـ"كوفيد-19"، إذ خضعوا للفحوصات بعد التأكد من إصابة الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.

وقال شون كونلي الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي، في مذكرة نشرها البيت الأبيض إن "الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة"، مؤكدا: "أتوقع أن يواصل الرئيس أداء مهامه دون انقطاع أثناء التعافي".

وفي حالة تعذر قيام ترامب بمهامه، يتولى نائب الرئيس القيادة، يليه رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت السناتور الجمهوري تشاك جراسلي.

4 سيناريوهات للانتخابات الأمريكية في حالة وفاة ترامب بـ"كورونا"

تُصنف إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد في فئة الإصابات عالية الخطورة بالفيروس، بسبب عامل العمر والكتلة الجسدية، ولكن بالرغم من ذلك أشار سانجاي جوبتا، كبير مراسلي CNN للشؤون الصحية، إلى أن الاحتمالات تصب في صالح الرئيس، قائلا: "هناك احتمال أكبر من 90% إلى 95% أن يتخطى ذلك".

ولكن وفاة الرئيس الأمريكي نتيجة العدوى بالفيروس تظل سيناريو له تداعيات كبيرة وغير مسبوقة على العملية الانتخابية الأمريكية، وعلى الرغم من كونها واقعة غير مسبوقة، إلا أن هناك عمليات ثابتة لاختيار المرشحين الرئاسيين الجدد، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز".

ووفقا للدستور سيشغل نائب الرئيس الأمريكي منصب الرئيس في الفترة الانتقالية بشكل مؤقت حتى يتم الاستقرار على رئيس جديد، وفقًا لقواعد اللجنة الوطنية الجمهورية.

وحسب كريس كوبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارولينا الغربية: "إذا توفي المرشح الرئاسي بعد أن فرز الكونجرس أصوات الهيئة الانتخابية، ولكن قبل أن يؤدي الرئيس اليمين، يصبح المرشح لمنصب نائب الرئيس رئيسًا".

وتابع: "إذا توفي المرشح بين الوقت الذي أدلى فيه الناخبون بأصواتهم، ولكن قبل أن يقوم الكونجرس بفرزهم، فمن المحتمل أن يكون لمجلس النواب الحق في التصويت لمن يريد وتحصل كل ولاية على صوت واحد".

بينما يقول السيناريو الثالث: "إذا توفي المرشح بعد الانتخابات، ولكن قبل أن تدلي الهيئة الانتخابية بأصواتها رسميًا، ستختار الهيئة الانتخابية، المكونة من الموالين للحزب، مرشحًا بديلًا، يُعتقد أن يكون المرشح لمنصب نائب الرئيس، وتدلي بأصواتها لهذا الشخص".

وتابع: "إذا توفي المرشح قبل الانتخابات، ستختار اللجان الوطنية لكل حزب مرشحًا جديدًا".