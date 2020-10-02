مساعدات مادية و"جهاز عروسة" لـ50 فتاة يتيمة ببني سويف

سلّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهاز عروس ومبلغ 5 آلاف جنيه، لعدد 50 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج، في حفل نظمته جمعية "طريق الخير للتنمية" بالفشن.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للعرائس، خلال مشاركته في الحفل، اليوم، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطن ضمن خطة تنموية تنفذها الحكومة بكافة أجهزتها، بجانب الجهود الوطنية لمؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.

حضر الاحتفالية اللواء هشام شادي السكرتير العام، ومحمد على عبدالفضيل، عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحسام العمدة وعلى عبدالله مبروك عضوا مجلس النواب، وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، والمهندس محمود شاهين رئيس المدينة، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف.

وفي السياق، زار محافظ بني سويف، مركز الفشن جنوب المحافظة، حيث افتتح مسجد داخل المستشفى المركزي وعقد اجتماعًا بالفريق الطبي للمستشفى، لبحث متطلبات دعم الخدمة الصحية.